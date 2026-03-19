Saşa İliç: "Sabah"ın "Sumqayıt"ı məğlub etməsi ədalətli nəticə oldu"
Futbol
- 19 mart, 2026
- 21:53
"Sabah" komandasının Misli Premyer Liqasının XXV turunda "Sumqayıt"ı məğlub etməsi ədalətli nəticə olub.
"Report" xəbər verir ki, bunu "gənclik şəhəri" təmsilçisinin baş məşqçisi Saşa İliç sözügedən oyundan sonra mətbuat konfransında deyib.
O, məğlub olduqları qarşılaşmanı şərh edib:
"Sabah"ı təbrik edirəm. Onlar çempionluğa oynayan güclü kollektivlərdən biridir. Bunun fərqindəyik. Məncə ədalətli nəticə oldu".
Qeyd edək ki, "Sabah" - "Sumqayıt" oyunu meydan sahiblərinin 3:1 hesablı qələbəsi ilə bitib.
21:53
Saşa İliç: "Sabah"ın "Sumqayıt"ı məğlub etməsi ədalətli nəticə oldu"Futbol
21:24