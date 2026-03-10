Ильхам Алиев WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Ильхам Алиев WUF13 Операция США и Израиля против Ирана

    Иранские военные нанесли удары по НПЗ в Хайфе

    Другие страны
    • 10 марта, 2026
    • 12:24
    Иранские военные нанесли удары по НПЗ в Хайфе

    Иранские военные нанесли удары по нефтеперерабатывающему заводу и топливным резервуарам в Хайфе (Израиль).

    Как передает Report, об этом сообщают иранские СМИ со ссылкой на пресс-службу Минобороны Ирана.

    В сообщении отмечается, что атаки были осуществлены беспилотниками.

    Операция США и Израиля против Ирана НПЗ в Хайфе
    İran Hayfadakı neftayırma zavodu və yanacaq anbarlarını dronlarla vurub
    Iranian military strikes oil refinery in Haifa
    Ты - Король

    Последние новости

    12:46

    Казначейские органы Азербайджана исполнили 147 тыс. платежных поручений за два месяца

    Финансы
    12:46

    Венгрия запретила экспорт нефти, бензина и дизтоплива

    Другие страны
    12:44

    СВР Армении: Зафиксированы случаи вмешательства сил за рубежом в избирательные процессы в стране

    В регионе
    12:43

    Кавелашвили и глава ПА ОБСЕ обсудили текущие политические процессы в Грузии

    В регионе
    12:40

    Президент Азербайджана утвердил переход на учет застрахованных по FIN-коду

    Внутренняя политика
    12:36

    Девлет Бахчалы: Турция - это не та страна, по которой кто угодно может запускать ракеты

    В регионе
    12:35

    Маттарелла на этой неделе проведет заседание Высшего совета обороны Италии

    Другие страны
    12:34

    Антимонопольное агентство проверяет деятельность ГААДА

    Бизнес
    12:31

    Швеция выделит $7,8 млн на поддержку женщин в Украине

    Другие страны
    Лента новостей