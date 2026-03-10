Иранские военные нанесли удары по НПЗ в Хайфе

Иранские военные нанесли удары по нефтеперерабатывающему заводу и топливным резервуарам в Хайфе (Израиль).

Как передает Report, об этом сообщают иранские СМИ со ссылкой на пресс-службу Минобороны Ирана.

В сообщении отмечается, что атаки были осуществлены беспилотниками.