Azərbaycanın Latviyadakı səfirliyi bayram günlərində fəaliyyət göstərməyəcək
Xarici siyasət
- 19 mart, 2026
- 21:24
Novruz və Ramazan bayramları ilə əlaqədar Azərbaycanın Latviyadakı səfirliyi 20 - 30 mart 2026-cı il tarixlərində fəaliyyət göstərməyəcək.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycanın Latviyadakı səfirliyinin "X"dəki hesabında məlumat yayılıb.
Bildirilib ki, bu müddət ərzində təcili və təxirəsalınmaz konsulluq məsələləri ilə bağlı +37167142892 qaynar xətti ilə əlaqə saxlanılması xahiş olunur.
Son xəbərlər
21:33
Tramp: Netanyahu İranın enerji obyektlərinə zərbə endirməməyə razılaşıbDigər ölkələr
21:24
Azərbaycanın Latviyadakı səfirliyi bayram günlərində fəaliyyət göstərməyəcəkXarici siyasət
21:04
"Sabah" qələbə qazanaraq Premyer Liqada liderliyini möhkəmləndiribFutbol
20:59
Foto
Bakı Avarçəkmə və Kanoe İdman Klubunda tələbələr üçün təlim keçirilibFərdi
20:52
Tramp Yaxın Şərqə qoşun göndərmək barədə danışıbDigər ölkələr
20:48
SEPAH: ABŞ-nin bazalarına raket zərbələri endirilibRegion
20:43
Foto
Şuşada Novruz və Ramazan bayramları münasibətilə konsert proqramı keçirilibİncəsənət
20:30
Takaiçi: Yaxın Şərqdəki vəziyyətə görə dünya iqtisadiyyatına ciddi ziyan dəyəcəkDigər ölkələr
20:24