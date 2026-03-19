Посольство Азербайджана в Латвии приостанавливает работу на праздники

Посольство Азербайджана в Латвии не будет работать с 20 по 30 марта 2026 года в связи с праздниками Новруз и Рамазан.

Как сообщает Report, данная информация была размещена на странице диппредставительства в соцсети Х.

Отмечается, что в этот период по срочным и неотложным консульским вопросам можно обращаться по горячей линии +37167142892.