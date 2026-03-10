İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    Cəlilabadda üzərində xəsarət olan yeniyetmə meyiti tapılıb

    Hadisə
    • 10 mart, 2026
    • 20:34
    Cəlilabadda üzərində xəsarət olan yeniyetmə meyiti tapılıb

    Cəlilabad rayonunda üzərində xəsarət izi olan yeniyetmə meyiti aşkar edilib.

    "Report"un Muğan bürosunun məlumatına görə, hadisə rayonun Sərhədabad kəndi ərazisində qeydə alınıb.

    Tapılan meyitin kənd sakini, 14 yaşlı Abdulhüseynli Mirkamal Mirqafur oğluna məxsus olduğu məlum olub.

    İlkin məlumata əsasən, mərhumun ürək nahiyəsində xəsarət izi aşkar olunub.

    Hadisənin qətl və ya bədbəxt hadisə nəticəsində baş verdiyi hələlik məlum deyil.

    Faktla bağlı Cəlilabad Rayon Prokurorluğunda araşdırma aparılır.

