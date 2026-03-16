İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    BMT: Hörmüz boğazı ilə bağlı risklər yüksəkdir

    • 16 mart, 2026
    • 22:43
    BMT: Hörmüz boğazı ilə bağlı risklər yüksəkdir

    Hörmüz boğazı ilə bağlı məsələ çox ciddi və risklər yüksəkdir.

    "Report"un ABŞ bürosunun xəbərinə görə, bunu Birləşmiş Millətlər Təşkilatı (BMT) baş katibinin sözçüsü Stefan Dujarrik BMT-nin Hörmüz boğazı ilə bağlı mümkün təşəbbüsü barədə yayılan məlumatlara münasibət bildirərkən deyib.

    Sözçü qeyd edib ki, mətbuatda BMT-nin Hörmüz boğazı ətrafında rəhbərlik edə biləcəyi təşəbbüslə bağlı müxtəlif ehtimallar səsləndirilir.

    O bildirib ki, belə hallarda ehtiyatlı yanaşma vacibdir. Qara dəniz taxıl təşəbbüsü hazırlanarkən də səssizlik ən doğru yanaşma olub.

    Sözçünün sözlərinə görə, BMT-nin baş katibi Antonio Quterreş yüksək səviyyəli rəsmilərlə müntəzəm əlaqə saxlayır.

    S. Dujarrik vurğulayıb ki, təşkilat fəaliyyətini diplomatik kanallar vasitəsilə davam etdirəcək.

    Stefan Düjarrik ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Antonio Quterreş
    UN: Risks related to Strait of Hormuz are high

