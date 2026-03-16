Стефан Дюжаррик: Ситуация вокруг Ормузского пролива остается крайне серьезной
- 16 марта, 2026
- 23:10
Вопрос, связанный с Ормузским проливом, является очень серьезным и сопряжен с высокими рисками.
Как сообщает американское бюро Report, об этом заявил пресс-секретарь Генерального секретаря Организация объединенных наций Стефан Дюжаррик, комментируя сообщения о возможной инициативе организации в связи с ситуацией вокруг Ормузского пролива.
По его словам, в СМИ высказываются различные предположения о том, что ООН может возглавить определенную инициативу в районе пролива.
Дюжаррик отметил, что в подобных ситуациях важно проявлять осторожность. Он напомнил, что при подготовке Черноморской зерновой инициативы именно сдержанный подход оказался наиболее эффективным.
По словам представителя ООН, Генеральный секретарь Антониу Гутерриш поддерживает регулярные контакты с высокопоставленными официальными лицами.
Он подчеркнул, что организация продолжит свою работу через дипломатические каналы.