Paris-2024: Azərbaycan idmançılarının qazandıqları medallar yenisi ilə əvəz edilib
Fərdi
- 16 mart, 2026
- 21:58
Azərbaycan idmançılarının Paris-2024 Yay Olimpiya Oyunlarında qazandıqları və sonradan aşılanmaya məruz qalan medallar yenisi ilə əvəz edilib.
Milli Olimpiya Komitəsindən (MOK) "Report"a verilən məlumata görə, taekvondoçu Qaşım Maqomedovun gümüş və yunan-Roma güləşçisi Həsrət Cəfərovun bürünc medalları artıq yenisi ilə əvəz olunub.
Medallar martın 20-dək Bakıya – Milli Olimpiya Komitəsinə göndəriləcək.
Medalların təqdimatı üçün Olimpiya mükafatçıları MOK-a dəvət olunacaq və yenisi ilə əvəz olunan medallar onlara veriləcək.
Son xəbərlər
22:22
Foto
İrandan daha 5 Azərbaycan vətəndaşı təxliyə olunub – YENİLƏNİB-2Daxili siyasət
22:08
Foto
Tofiq Musayev: Azərbaycan islamofobiya ilə mübarizədə beynəlxalq səylərə töhfə verməkdə davam edirXarici siyasət
21:58
Paris-2024: Azərbaycan idmançılarının qazandıqları medallar yenisi ilə əvəz edilibFərdi
21:54
"Bavariya"nın futbolçusu Nikolas Cekson iki oyunluq diskvalifikasiya edilibFutbol
21:45
Aİ ölkələri Hörmüz boğazına dəniz missiyası göndərməyəcəklərDigər ölkələr
21:42
Məsud Pezeşkian Makronla telefon danışığının detallarını açıqlayıbRegion
21:29
İran XİN: ABŞ və İsrail Tehrandakı elektrik yarımstansiyalarını hədəf alıbRegion
21:17
Tramp: ABŞ neft hasilatını rekord səviyyəyə çatdırırDigər ölkələr
21:02