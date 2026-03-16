    Paris-2024: Azərbaycan idmançılarının qazandıqları medallar yenisi ilə əvəz edilib

    Fərdi
    • 16 mart, 2026
    • 21:58
    Paris-2024: Azərbaycan idmançılarının qazandıqları medallar yenisi ilə əvəz edilib

    Azərbaycan idmançılarının Paris-2024 Yay Olimpiya Oyunlarında qazandıqları və sonradan aşılanmaya məruz qalan medallar yenisi ilə əvəz edilib.

    Milli Olimpiya Komitəsindən (MOK) "Report"a verilən məlumata görə, taekvondoçu Qaşım Maqomedovun gümüş və yunan-Roma güləşçisi Həsrət Cəfərovun bürünc medalları artıq yenisi ilə əvəz olunub.

    Medallar martın 20-dək Bakıya – Milli Olimpiya Komitəsinə göndəriləcək.

    Medalların təqdimatı üçün Olimpiya mükafatçıları MOK-a dəvət olunacaq və yenisi ilə əvəz olunan medallar onlara veriləcək.

    Paris-2024 Yay Olimpiya Oyunları Aşılanmaya məruz qalan medallar Milli Olimpiya Komitəsi (MOK) Həsrət Cəfərov Qaşım Maqomedov
    Медали азербайджанских спортсменов с Олимпиады в Париже заменены на новые

