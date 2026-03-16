    Медали азербайджанских спортсменов с Олимпиады в Париже заменены на новые

    Завоеванные азербайджанскими спортсменами на летней Олимпиаде в Париже в 2024 году медали, оказавшиеся низкого качества, были заменены на новые.

    Как передает Report, об этом говорится в сообщении Международного олимпийского комитета, направленном Национальному олимпийскому комитету Азербайджана (НОК).

    Согласно информации, серебряная и бронзовая медали тхэквондиста Гашима Магомедова и борца греко-римского стиля Хасрата Джафарова уже готовы и будут отправлены в Баку 20 марта.

    Для вручения медалей олимпийские призеры будут приглашены в НОК.

    Олимпиада в Париже некачественные медали Национальный олимпийский комитет Международный олимпийский комитет
    Paris-2024: Azərbaycan idmançılarının qazandıqları medallar yenisi ilə əvəz edilib
