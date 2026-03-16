Медали азербайджанских спортсменов с Олимпиады в Париже заменены на новые
Индивидуальные
- 16 марта, 2026
- 22:15
Завоеванные азербайджанскими спортсменами на летней Олимпиаде в Париже в 2024 году медали, оказавшиеся низкого качества, были заменены на новые.
Как передает Report, об этом говорится в сообщении Международного олимпийского комитета, направленном Национальному олимпийскому комитету Азербайджана (НОК).
Согласно информации, серебряная и бронзовая медали тхэквондиста Гашима Магомедова и борца греко-римского стиля Хасрата Джафарова уже готовы и будут отправлены в Баку 20 марта.
Для вручения медалей олимпийские призеры будут приглашены в НОК.
Последние новости
