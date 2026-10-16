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    Ekologiya və təbii sərvətlər naziri Yevlaxda vətəndaşları qəbul edib

    Ekologiya
    • 16 oktyabr, 2026
    • 14:18
    Ekologiya və təbii sərvətlər naziri Yevlaxda vətəndaşları qəbul edib

    Ekologiya və təbii sərvətlər naziri Rəşad İsmayılov Yevlax rayonunda sakinləri qəbul edib.

    "Report" xəbər verir ki, nazir Yevlax, Mingəçevir, Ağdaş, Göyçay, Goranboy və Ucar rayonlarından olan vətəndaşları qəbul edib.

    Vətəndaş qəbulu zamanı ətraf mühitin və meşələrin mühafizəsi, yaşıllıqların qorunması, mineral xammaldan istifadə, məşğulluğun təmin edilməsi, eləcə də digər aidiyyəti məsələlərlə bağlı vətəndaşların müraciətləri dinlənilib. Qaldırılan məsələlərin araşdırılması və zəruri tədbirlərin görülməsi barədə Nazirliyin məsul əməkdaşlarına müvafiq tapşırıqlar verilib.

    ETSN-in fəaliyyət sahələrinə aid olmayan məsələlərlə bağlı müraciətlər isə aidiyyəti qurumlara göndərilməsi üçün qeydiyyata alınıb.

    Ekologiya və təbii sərvətlər naziri Yevlaxda vətəndaşları qəbul edib
    Ekologiya və təbii sərvətlər naziri Yevlaxda vətəndaşları qəbul edib
    Ekologiya və təbii sərvətlər naziri Yevlaxda vətəndaşları qəbul edib
    Ekologiya və təbii sərvətlər naziri Yevlaxda vətəndaşları qəbul edib
    Ekologiya və təbii sərvətlər naziri Yevlaxda vətəndaşları qəbul edib
    Rəşad İsmayılov Azərbaycan Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi (ETSN)
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