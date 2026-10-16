Ekologiya və təbii sərvətlər naziri Yevlaxda vətəndaşları qəbul edib
Ekologiya
- 16 oktyabr, 2026
- 14:18
Report.az-ı Google seçilmiş mənbələrinə əlavə edin
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
Ekologiya və təbii sərvətlər naziri Rəşad İsmayılov Yevlax rayonunda sakinləri qəbul edib.
"Report" xəbər verir ki, nazir Yevlax, Mingəçevir, Ağdaş, Göyçay, Goranboy və Ucar rayonlarından olan vətəndaşları qəbul edib.
Vətəndaş qəbulu zamanı ətraf mühitin və meşələrin mühafizəsi, yaşıllıqların qorunması, mineral xammaldan istifadə, məşğulluğun təmin edilməsi, eləcə də digər aidiyyəti məsələlərlə bağlı vətəndaşların müraciətləri dinlənilib. Qaldırılan məsələlərin araşdırılması və zəruri tədbirlərin görülməsi barədə Nazirliyin məsul əməkdaşlarına müvafiq tapşırıqlar verilib.
ETSN-in fəaliyyət sahələrinə aid olmayan məsələlərlə bağlı müraciətlər isə aidiyyəti qurumlara göndərilməsi üçün qeydiyyata alınıb.
Son xəbərlər
15:20
Fransada etiraz aksiyaları zamanı 1800-dən çox şəxs saxlanılıb - yenilənibDigər ölkələr
15:17
Florian Virts "Barselona"ya keçmək istəyirFutbol
15:07
Xəbərdarlıq: Çaylardan sel keçəcək, dolu düşəcəkEkologiya
14:59
Latviya müstəqilliyin bərpasının 35-ci ildönümü münasibətilə Azərbaycanı təbrik edibXarici siyasət
14:49
Misirin Təhlükəsizlik Şurası Səudiyyə Ərəbistanına yardım barədə qərar qəbul edibDigər ölkələr
14:32
Arif Əsədov: "Hələ əvvəlki "Qarabağ"ı görmürük, "Neftçi"də isə yaxşı mənada dəyişikliklər var"Futbol
14:31
Əraqçi: İƏT fikir ayrılıqlarının həllində ciddi rol oynamalıdırRegion
14:21
Yaponiyada Takaiçi hökumətinə dəstəyin 50 %-dən aşağı düşdüyü bildirilibDigər ölkələr
14:04
Küləkli hava şəraiti ilə bağlı sarı və narıncı xəbərdarlıq verilibEkologiya