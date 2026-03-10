Ильхам Алиев WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    В Джалилабаде женщину задержали по подозрению в убийстве сына

    Происшествия
    • 10 марта, 2026
    • 21:51
    В Джалилабаде женщину задержали по подозрению в убийстве сына

    По подозрению в убийстве подростка в селе Сархадабад Джалилабадского района задержана мать парня.

    Как сообщает муганское бюро Report, Миркамал Абдулгусейнли (2011 г.р.) получил колото-резаное ранение в область груди в доме по месту жительства. Парня доставили в больницу, однако врачам не удалось спасти его жизнь.

    В ходе расследования было установлено, что мать подростка Салига Абдулгусейнова при обвалке мяс ножом по неосторожности задела сына, в результате чего последний получил ножевое ранение, подозреваемая задержана.

    В региональной группе пресс-службы МВД уточнили, что расследование по факту проводят сотрудники полиции и прокуратуры.

