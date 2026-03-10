В Джалилабаде женщину задержали по подозрению в убийстве сына
Происшествия
- 10 марта, 2026
- 21:51
По подозрению в убийстве подростка в селе Сархадабад Джалилабадского района задержана мать парня.
Как сообщает муганское бюро Report, Миркамал Абдулгусейнли (2011 г.р.) получил колото-резаное ранение в область груди в доме по месту жительства. Парня доставили в больницу, однако врачам не удалось спасти его жизнь.
В ходе расследования было установлено, что мать подростка Салига Абдулгусейнова при обвалке мяс ножом по неосторожности задела сына, в результате чего последний получил ножевое ранение, подозреваемая задержана.
В региональной группе пресс-службы МВД уточнили, что расследование по факту проводят сотрудники полиции и прокуратуры.
Последние новости
21:53
Пашинян и Макрон обсудили реализацию совместных экономических проектовВ регионе
21:51
В Джалилабаде женщину задержали по подозрению в убийстве сынаПроисшествия
21:50
Муса Агаев одолел армянского борца и поборется за бронзу на ЧЕ в Сербии - ОБНОВЛЕНОИндивидуальные
21:46
Британский корабль HMS Dragon направляется в Восточное СредиземноморьеДругие страны
21:33
В результате израильского удара по Бейруту погибли четыре иранских дипломатаДругие страны
21:31
В финал чемпионата Европы вышли еще два азербайджанских борца - ОБНОВЛЕНОИндивидуальные
21:28
СМИ: Число жертв наводнений в Кении выросло до 49Другие страны
21:19
"Сабах" разгромил "Габалу" в матче 23-го тура Премьер-лиги АзербайджанаФутбол
21:10