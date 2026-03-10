В Джалилабаде женщину задержали по подозрению в убийстве сына

По подозрению в убийстве подростка в селе Сархадабад Джалилабадского района задержана мать парня.

Как сообщает муганское бюро Report, Миркамал Абдулгусейнли (2011 г.р.) получил колото-резаное ранение в область груди в доме по месту жительства. Парня доставили в больницу, однако врачам не удалось спасти его жизнь.

В ходе расследования было установлено, что мать подростка Салига Абдулгусейнова при обвалке мяс ножом по неосторожности задела сына, в результате чего последний получил ножевое ранение, подозреваемая задержана.

В региональной группе пресс-службы МВД уточнили, что расследование по факту проводят сотрудники полиции и прокуратуры.