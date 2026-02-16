В Пакистане в результате взрыва погибли два человека, в том числе ребенок

По меньшей мере два человека погибли и еще несколько пострадали в результате взрыва, прогремевшего в провинции Хайбер-Пахтунхва на северо-западе Пакистана.

Как передает Report, об этом сообщают зарубежные СМИ со ссылкой на полицию.

Среди погибших есть ребенок.

Пострадавшие доставлены в ближайшую больницу, некоторые из них находятся в критическом состоянии.

Отмечается, что взрыв прогремел недалеко от полицейского участка Мирьян в округе Банну.