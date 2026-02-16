Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    В Пакистане в результате взрыва погибли два человека, в том числе ребенок

    Другие страны
    • 16 февраля, 2026
    • 11:45
    В Пакистане в результате взрыва погибли два человека, в том числе ребенок

    По меньшей мере два человека погибли и еще несколько пострадали в результате взрыва, прогремевшего в провинции Хайбер-Пахтунхва на северо-западе Пакистана.

    Как передает Report, об этом сообщают зарубежные СМИ со ссылкой на полицию.

    Среди погибших есть ребенок.

    Пострадавшие доставлены в ближайшую больницу, некоторые из них находятся в критическом состоянии.

    Отмечается, что взрыв прогремел недалеко от полицейского участка Мирьян в округе Банну.

    Pakistanda partlayış nəticəsində iki nəfər ölüb
    Лента новостей