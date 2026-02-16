В Пакистане в результате взрыва погибли два человека, в том числе ребенок
Другие страны
- 16 февраля, 2026
- 11:45
По меньшей мере два человека погибли и еще несколько пострадали в результате взрыва, прогремевшего в провинции Хайбер-Пахтунхва на северо-западе Пакистана.
Как передает Report, об этом сообщают зарубежные СМИ со ссылкой на полицию.
Среди погибших есть ребенок.
Пострадавшие доставлены в ближайшую больницу, некоторые из них находятся в критическом состоянии.
Отмечается, что взрыв прогремел недалеко от полицейского участка Мирьян в округе Банну.
Последние новости
11:59
ГКНБ Кыргызстана: В трех реабилитационных центрах пытали пациентов, двое умерлиВ регионе
11:57
Генпрокуратура расследует смерть пациентки после операции в частной клинике БакуПроисшествия
11:51
Фото
В город Ходжалы, поселки Гадрут и Гырмызы Базар возвращаются еще 60 семейВнутренняя политика
11:45
В Пакистане в результате взрыва погибли два человека, в том числе ребенокДругие страны
11:42
Фото
Дни азербайджанского кино стартовали в Берлине показом фильма "Танец Победы"Kультурная политика
11:37
Число налогоплательщиков в Азербайджане приблизилось к 1,7 млнБизнес
11:37
Посол: Баку и Абу-Даби договорились о всеобъемлющем экономическом партнерствеВнешняя политика
11:36
Фото
В Нахчыване в следовавшем из Ирана в Турцию грузовике обнаружен 41 кг метамфетаминаПроисшествия
11:33