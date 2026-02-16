İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Münxen Təhlükəsizlik Konfransı XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    • 16 fevral, 2026
    • 12:06
    Milli Paralimpiya Komitəsinin 30 illik yubileyinə həsr olunmuş poçt markası təqdim olunacaq

    Azərbaycan Milli Paralimpiya Komitəsinin (MPK) 30 illik yubileyinə həsr olunmuş xüsusi poçt markasının təqdimatı nəzərdə tutulub.

    Bu barədə "Report"a açıqlamasında MPK prezidentinin müşaviri Şahin Kazımzadə bildirib.

    Qurum rəsmisi paralimpiya ailəsi üçün 30 illiyi yaddaqalan etməyə çalışacaqlarını deyib:

    "Milli Paralimpiya Komitəsinin 30 illik yubileyinə həsr olunmuş xüsusi poçt markasının təqdimatı nəzərdə tutulub. Paralimpiya mükafatçılarının "ustad dərsləri", eləcə də onların məktəb və universitetlərdə görüşlərinin keçirilməsi planlaşdırılır. Yeni saytımızın da təqdimatı olacaq. Digər tədbirlərlə bağlı tarixlər müəyyənləşdikdən sonra media və ictimaiyyətə əlavə məlumat veriləcək".

    Ş.Kazımzadə Milli Paralimpiya Komitəsinin 1996-cı ildə təsis olunduğunu xatırladıb:

    "Paralimpiyaçılarımız Azərbaycan idmanının ayrılmaz hissəsidir. Yubiley münasibətilə Milli Paralimpiya Komitəsi tərəfindən il ərzində tədbirlərin həyata keçirilməsi nəzərdə tutulur. Bildiyiniz kimi, komitənin yeni loqosu, eləcə də 30 illik yubiley loqosu artıq ictimaiyyətə təqdim olunub. Loqo Beynəlxalq Paralimpiya Komitəsi tərəfindən rəsmən təsdiqlənib".

    Qeyd edək ki, 2026-cı ildə Azərbaycan Milli Paralimpiya Komitəsini 30 illik yubileyi qeyd ediləcək.

    В Азербайджане представят почтовую марку к 30-летию Национального паралимпийского комитета
    Azerbaijan to unveil postage stamp marking 30th anniversary of National Paralympic Committee

