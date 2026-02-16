В Азербайджане представят почтовую марку к 30-летию Национального паралимпийского комитета

В Азербайджане состоится презентация специальной почтовой марки, приуроченной к 30-летнему юбилею Национального паралимпийского комитета (НПК).

Об этом Report сообщил советник президента НПК Азербайджана Шахин Кязымзаде.

"Запланирована презентация специальной почтовой марки, посвященной 30-летию Национального паралимпийского комитета. Также предусмотрено проведение мастер-классов с участием паралимпийских призеров, их встречи со школьниками и студентами. Кроме того, состоится презентация нового официального сайта комитета. Информация о датах и других мероприятиях будет дополнительно доведена до СМИ и общественности", - отметил Кязымзаде.

Он напомнил, что Национальный паралимпийский комитет был учрежден в 1996 году.

"Наши паралимпийцы являются неотъемлемой частью азербайджанского спорта. В течение юбилейного года комитет реализует ряд мероприятий. К примеру, общественности уже представлены новый логотип комитета и юбилейный логотип к 30-летию. Они официально утверждены Международный паралимпийский комитет", - подчеркнул советник президента НПК.

Отметим, что в 2026 году будет отмечаться 30-летие Национального паралимпийского комитета Азербайджана.