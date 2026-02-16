Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    В Азербайджане представят почтовую марку к 30-летию Национального паралимпийского комитета

    Индивидуальные
    • 16 февраля, 2026
    • 12:24
    В Азербайджане представят почтовую марку к 30-летию Национального паралимпийского комитета

    В Азербайджане состоится презентация специальной почтовой марки, приуроченной к 30-летнему юбилею Национального паралимпийского комитета (НПК).

    Об этом Report сообщил советник президента НПК Азербайджана Шахин Кязымзаде.

    "Запланирована презентация специальной почтовой марки, посвященной 30-летию Национального паралимпийского комитета. Также предусмотрено проведение мастер-классов с участием паралимпийских призеров, их встречи со школьниками и студентами. Кроме того, состоится презентация нового официального сайта комитета. Информация о датах и других мероприятиях будет дополнительно доведена до СМИ и общественности", - отметил Кязымзаде.

    Он напомнил, что Национальный паралимпийский комитет был учрежден в 1996 году.

    "Наши паралимпийцы являются неотъемлемой частью азербайджанского спорта. В течение юбилейного года комитет реализует ряд мероприятий. К примеру, общественности уже представлены новый логотип комитета и юбилейный логотип к 30-летию. Они официально утверждены Международный паралимпийский комитет", - подчеркнул советник президента НПК.

    Отметим, что в 2026 году будет отмечаться 30-летие Национального паралимпийского комитета Азербайджана.

    Milli Paralimpiya Komitəsinin 30 illik yubileyinə həsr olunmuş poçt markası təqdim olunacaq
    Azerbaijan to unveil postage stamp marking 30th anniversary of National Paralympic Committee
