    "Urban Expo" sərgisi üçün müraciətlərin qəbulu davam edir

    Biznes
    • 16 fevral, 2026
    • 12:00
    Urban Expo sərgisi üçün müraciətlərin qəbulu davam edir

    Mayın 17-22-si tarixlərində Bakıda keçiriləcək Ümumdünya Şəhərsalma Forumunun XIII sessiyası (WUF13) çərçivəsində təşkil olunacaq "Urban Expo" sərgisi üçün son müraciət tarixi 31 martdır.

    "Report" xəbər verir ki, iştirak ərizələri onlayn şəkildə qəbul olunur və "ilk müraciət edənə üstünlük" prinsipi əsasında nəzərdən keçirilir. Bu baxımdan, sərgidə iştirak üçün erkən müraciət etmək tövsiyə olunur.

    Qeyd edək ki, hər kateqoriya üzrə yalnız bir müraciət məqbul sayılır.

    Beynəlxalq miqyasda on minlərlə ziyarətçinin iştirak edəcəyi sərgi dayanıqlı şəhər inkişafına dair qabaqcıl yanaşmaların qlobal auditoriyaya təqdim edilməsi baxımından unikal platforma rolunu oynayacaq.

    35 min kvadratmetr sahədə təşkil olunacaq sərgidə ölkələr, şəhərlər, bələdiyyələr, regional qurumlar, BMT təşkilatları, akademik institutlar, beynəlxalq maliyyə və vətəndaş cəmiyyəti təşkilatları, fondlar və özəl şirkətlər iştirak edə biləcək.

    Kiçik stendlərdən tutmuş genişmiqyaslı ölkə və şəhər pavilyonlarınadək müxtəlif formatlarda təqdim olunacaq sərgi layiqli mənzil təminatı, iqlimə davamlılıq, rəqəmsal innovasiyalar və inklüziv şəhər inkişafı kimi prioritet mövzular ətrafında qlobal iştirakçıları bir araya gətirəcək. Sərgi çərçivəsində müasir şəhərlərin üzləşdiyi əsas problemlərə dair praktik və innovativ həllərin nümayişi nəzərdə tutulur.

    Həmçinin WUF13 çərçivəsində ilk dəfə olaraq Startap Pavilyonu və WUF Akademiyası kimi yeniliklər təqdim ediləcək.

    Qeydiyyat və əlavə məlumat üçün "Urban Expo" səhifəsinə daxil olmaq və ya [email protected] elektron poçt ünvanı vasitəsilə əlaqə saxlamaq mümkündür.

    WUF13 “Urban Expo” sərgisi
    Прием заявок на Urban Expo в Баку продлится до 31 марта
    Applications for Urban Expo at WUF13 are still open

