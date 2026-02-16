Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Прием заявок на Urban Expo в Баку продлится до 31 марта

    Бизнес
    • 16 февраля, 2026
    • 12:26
    Прием заявок на Urban Expo в Баку продлится до 31 марта

    Прием заявок на участие в выставке Urban Expo, которая пройдет в рамках XIII сессии Всемирного форума городов (WUF13) в Баку с 17 по 22 мая, продолжится до 31 марта.

    Как сообщает Report, заявки на участие принимаются онлайн и рассматриваются по принципу "первые в приоритете", поэтому рекомендуется подавать заявки заблаговременно.

    Для каждой категории принимается только одна заявка.

    Для регистрации и дополнительной информации можно посетить страницу Urban Expo или связаться через электронный почтовый адрес [email protected].

    Urban Expo WUF13 Всемирный форум городов
    "Urban Expo" sərgisi üçün müraciətlərin qəbulu davam edir
    Applications for Urban Expo at WUF13 are still open
