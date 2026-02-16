Прием заявок на Urban Expo в Баку продлится до 31 марта
Бизнес
- 16 февраля, 2026
- 12:26
Прием заявок на участие в выставке Urban Expo, которая пройдет в рамках XIII сессии Всемирного форума городов (WUF13) в Баку с 17 по 22 мая, продолжится до 31 марта.
Как сообщает Report, заявки на участие принимаются онлайн и рассматриваются по принципу "первые в приоритете", поэтому рекомендуется подавать заявки заблаговременно.
Для каждой категории принимается только одна заявка.
Для регистрации и дополнительной информации можно посетить страницу Urban Expo или связаться через электронный почтовый адрес [email protected].
