    Masazırda çoxmərtəbəli yaşayış binasında yanğın olub, bir nəfər zəhərlənib

    Hadisə
    • 10 yanvar, 2026
    • 21:04
    Abşeron rayonu, Masazır qəsəbəsi, Ə.Vahid küçəsində çoxmərtəbəli yaşayış binasında yanğın baş verib.

    Bu barədə "Report"a Fövqəladə Hallar Nazirliyindən (FHN) bildirilib.

    Əraziyə FHN-in Dövlət Yanğından Mühafizə və Xüsusi Riskli Xilasetmə xidmətlərinin qüvvələri cəlb olunub.

    Yanğınsöndürənlərin çevik müdaxiləsi sayəsində onbirmərtəbəli yaşayış binasının elektrik şaxtasında baş vermiş yanğın genişlənməsinə, o cümlədən mənzillərə yayılmasına imkan verilmədən qısa müddətdə söndürülüb.

    Yanğın nəticəsində şaxta boyu elektrik naqilləri 30p.m. yanıb.

    Təhlükəsizlik tədbirləri çərçivəsində 10-u azyaşlı olmaqla 25 nəfər bina sakini təxliyə olunub.

    Bir nəfər tüstüdən zəhərlənib.

    Mənzillər və yaşayış binası yanğından mühafizə olunub.

