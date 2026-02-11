İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Cey Di Vensin Azərbaycana səfəri XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Cey Di Vensin Azərbaycana səfəri XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    İndoneziyada naməlum şəxslər təyyarəyə silahlı hücum edib, pilotlar ölüb

    Digər ölkələr
    • 11 fevral, 2026
    • 13:38
    İndoneziyada naməlum şəxslər təyyarəyə silahlı hücum edib, pilotlar ölüb

    İndoneziyada naməlum şəxslər aeroporta eniş etdikdən sonra kiçik kommersiya təyyarəsinə silahlı hücum edib, iki pilot öldürülüb.

    "Report" "Reuters" agentliyinə istinadən xəbər verir ki, bu barədə yerli polis məlumat yayıb.

    Polisin nümayəndəsi qeyd edib ki, "Smart Air" şirkətinə məxsus olan təyyarədə 13 sərnişin və iki pilot olub.

    Təyyarə bu gün yerli vaxtla günorta saatlarında Cənubi Papua vilayətinin Boven-Diqoel bölgəsindəki Korovai aeroportuna eniş edib.

    "Atışma başlayanda pilotlar və sərnişinlər təyyarəni tərk edərək hava limanı yaxınlığındakı meşəlik ərazidə gizlənməyə cəhd ediblər. Pilotlar həlak olub, sərnişinlər sağ qalıb" - o qeyd edib. Nümayəndə əlavə edib ki, hücum edənlərin kimliyini və hücumun səbəblərini hələlik müəyyən etmək mümkün olmayıb.

    İndoneziya Silahlı hücum
    В Индонезии неизвестные совершили вооруженное нападение на самолет, пилоты погибли
    Two killed after civilian airplane shot at on landing in Indonesia's Papua

    Son xəbərlər

    13:59

    Dövlət əleyhinə açıq çağırışlar etməkdə təqsirləndirilən şəxslə bağlı qərar verilib

    Hadisə
    13:58

    Azərbaycanda yanvarda 11 min nəfərə yaxın şəxs fərdi uçot sistemində qeydiyyata düşüb

    Maliyyə
    13:57

    Azərbaycan Basketbol Liqasında bugünkü oyunun saatı dəyişdirilib

    Komanda
    13:53

    Kreml ABŞ-lə Venesuela nefti ilə bağlı sövdələşməyə aydınlıq gətirilməsini istəyir

    Region
    13:46

    Serbiya Prezidenti Türkiyəyə səfər edəcək

    Region
    13:44

    Ərdoğan: Suriyanın yeraltı və yürüstü sərvətləri artıq xalqın rifahına yönəlməlidir

    Region
    13:40

    Avstraliyalı snoubordçu ağır zədə alaraq xəstəxanaya yerləşdirilib

    Fərdi
    13:38

    İndoneziyada naməlum şəxslər təyyarəyə silahlı hücum edib, pilotlar ölüb

    Digər ölkələr
    13:36

    Azərbaycanda təhlükəsizlik boşluqları aşkarlanmış dövlət informasiya resurslarının sayı 58 % artıb

    İKT
    Bütün Xəbər Lenti