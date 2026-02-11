В Индонезии неизвестные совершили вооруженное нападение на самолет, пилоты погибли

В Индонезии неизвестные совершили вооруженное нападение на небольшой коммерческий самолет после посадки в аэропорту, двое пилотов убиты.

Как передает Report со ссылкой на агентство Reuters, об этом сообщила местная полиция.

Представитель полиции отметил, что самолет принадлежал компании Smart Air, на борту находились 13 пассажиров и два пилота.

Воздушное судно приземлилось в аэропорту Короваи в Бовен-Дигоэле, провинция Южная Папуа, сегодня в полдень по местному времени.

"Когда началась стрельба, пилоты и пассажиры покинули самолет и попытались спрятаться в лесистой местности недалеко от аэропорта. Пилоты погибли, пассажиры остались живы",- отметил он, добавив, что личность нападавших и их мотивы пока не установлены.