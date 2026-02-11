Ильхам Алиев Визит Вэнса в Азербайджан мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    В Индонезии неизвестные совершили вооруженное нападение на самолет, пилоты погибли

    Другие страны
    • 11 февраля, 2026
    • 13:34
    В Индонезии неизвестные совершили вооруженное нападение на небольшой коммерческий самолет после посадки в аэропорту, двое пилотов убиты.

    Как передает Report со ссылкой на агентство Reuters, об этом сообщила местная полиция.

    Представитель полиции отметил, что самолет принадлежал компании Smart Air, на борту находились 13 пассажиров и два пилота.

    Воздушное судно приземлилось в аэропорту Короваи в Бовен-Дигоэле, провинция Южная Папуа, сегодня в полдень по местному времени.

    "Когда началась стрельба, пилоты и пассажиры покинули самолет и попытались спрятаться в лесистой местности недалеко от аэропорта. Пилоты погибли, пассажиры остались живы",- отметил он, добавив, что личность нападавших и их мотивы пока не установлены.

    Индонезия пилоты погибшие обстрел посадка
    İndoneziyada naməlum şəxslər təyyarəyə silahlı hücum edib, pilotlar ölüb
    Лента новостей