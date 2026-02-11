В Индонезии неизвестные совершили вооруженное нападение на самолет, пилоты погибли
Другие страны
- 11 февраля, 2026
- 13:34
В Индонезии неизвестные совершили вооруженное нападение на небольшой коммерческий самолет после посадки в аэропорту, двое пилотов убиты.
Как передает Report со ссылкой на агентство Reuters, об этом сообщила местная полиция.
Представитель полиции отметил, что самолет принадлежал компании Smart Air, на борту находились 13 пассажиров и два пилота.
Воздушное судно приземлилось в аэропорту Короваи в Бовен-Дигоэле, провинция Южная Папуа, сегодня в полдень по местному времени.
"Когда началась стрельба, пилоты и пассажиры покинули самолет и попытались спрятаться в лесистой местности недалеко от аэропорта. Пилоты погибли, пассажиры остались живы",- отметил он, добавив, что личность нападавших и их мотивы пока не установлены.
Последние новости
13:35
Президент провел совещание по единому плану действий "Новая цифровая архитектура Азербайджана"Внутренняя политика
13:35
Песков: РФ попросит США прояснить вопрос о запрете на сделки с нефтью ВенесуэлыВ регионе
13:34
В Индонезии неизвестные совершили вооруженное нападение на самолет, пилоты погиблиДругие страны
13:34
Минэнерго: Казахстан направит делегацию высокого уровня на КС по ЮГК и "зеленой энергии" в БакуЭнергетика
13:28
Фото
Баку и Абу-Даби подписали меморандум о побратимствеВнутренняя политика
13:23
Житель Шарура приговорен к 12,5 годам тюрьмы за убийство племянникаПроисшествия
13:21
Ненефтегазовый экспорт Азербайджана вырос на 9% в январеБизнес
13:16
В Азербайджане еще восемь проектов получили сертификат "Стартап"Бизнес
13:14