    • 11 fevral, 2026
    • 13:36
    Azərbaycanda təhlükəsizlik boşluqları aşkarlanmış dövlət informasiya resurslarının sayı 58 % artıb

    Bu ilin yanvar ayında dövlət qurumlarının 82 informasiya resursunda təhlükəsizlik boşluqları aşkarlanıb.

    "Report"un Xüsusi Rabitə və İnformasiya Təhlükəsizliyi Dövlət Xidmətinin məlumatları əsasında apardığı hesablamalara əsasən, bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 58 % çoxdur.

    2025-ci ildə dövlət qurumlarının 1 264 informasiya resursunda təhlükəsizlik boşluqları aşkarlanıb ki, bu da 2024-cü illə müqayisədə 47,5 % çoxdur.

    Xüsusi Rabitə və İnformasiya Təhlükəsizliyi Dövlət Xidməti informasiya resursları boşluqlar

