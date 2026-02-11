В Азербайджане число госинформресурсов с уязвимостями выросло на 58%

В январе текущего года уязвимости системы безопасности были обнаружены в 82 информационных ресурсах государственных органов.

Согласно подсчетам Report на основе данных Государственной службы специальной связи и информационной безопасности, это на 58% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В целом в 2025 году уязвимости были выявлены в 1 264 государственных информационных ресурсах, что на 47,5% превышает показатель 2024 года.