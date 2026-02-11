Ильхам Алиев Визит Вэнса в Азербайджан мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев Визит Вэнса в Азербайджан мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах

    В Азербайджане число госинформресурсов с уязвимостями выросло на 58%

    ИКТ
    • 11 февраля, 2026
    • 14:10
    В Азербайджане число госинформресурсов с уязвимостями выросло на 58%

    В январе текущего года уязвимости системы безопасности были обнаружены в 82 информационных ресурсах государственных органов.

    Согласно подсчетам Report на основе данных Государственной службы специальной связи и информационной безопасности, это на 58% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

    В целом в 2025 году уязвимости были выявлены в 1 264 государственных информационных ресурсах, что на 47,5% превышает показатель 2024 года.

    Госслужба специальной связи информационные ресурсы уязвимости
    Azərbaycanda təhlükəsizlik boşluqları aşkarlanmış dövlət informasiya resurslarının sayı 58 % artıb
    Ты - Король

    Последние новости

    15:13
    Фото

    Президент Арабского парламента посетил Аллею почетного захоронения и Парк Победы

    Милли Меджлис
    15:12

    Цены на серебро повысились более чем на 6% - ОБНОВЛЕНО

    Финансы
    15:11

    Азербайджан в 2025 году сократил добычу конденсата

    Энергетика
    15:04

    В Польше 18-летнего юношу обвиняют в подготовке теракта в школе

    Другие страны
    15:03

    Задержаны трое подписавших обращение о проведении досрочных выборов президента Кыргызстана

    В регионе
    14:58

    В Азербайджане розничный товарооборот вырос на 3,7%

    Финансы
    14:51

    Население Азербайджана в январе приобрело топлива на более 300 млн манатов

    Энергетика
    14:50

    Экономика Азербайджана в январе выросла почти на 2%

    Финансы
    14:45

    ANAMA и ФАО обсудили сотрудничество в сфере разминирования

    Внутренняя политика
    Лента новостей