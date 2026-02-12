Древний город Ордубад включен в Предварительный список наследия Исламского мира ICESCO.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство культуры.

Отмечается, что данное решение было принято в рамках 13-й сессии Комитета наследия Исламского мира Организации исламского мира по вопросам образования, науки и культуры (ICESCO), проходившей в городе Ташкенте.

На следующем этапе Министерство будет проводить работу по включению номинации в Основной список ICESCO.

Следует отметить, что город Ордубад, получивший статус историко-архитектурного заповедника еще в 1977 году, 24 октября 2001 года был внесен в Предварительный список Всемирного наследия UNESCO.

В целях улучшения охраны, пропаганды и управления памятниками, расположенными на территории города Ордубад, соответствующим распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева от 21 февраля 2024 года создан Государственный историко-культурный заповедник "Ордубад".