НАТО изучает опыт Украины в сфере инноваций и технологий в боевых условиях

    Другие страны
    • 12 февраля, 2026
    • 18:32
    Россия не может одержать победу над Украиной в бою, поэтому атакует гражданское население и инфраструктуру.

    Как сообщает европейское бюро Report, об этом заявил министр обороны Украины Михаил Федоров перед началом неформального заседания Совета НАТО-Украина в Брюсселе.

    "Россия атакует нашу гражданскую инфраструктуру, тепловые и электростанции. Сегодня Россия вновь атаковала Украину, запустив не менее 24 баллистических ракет. Но мы продолжаем бороться", - заявил он, поблагодарив генсека альянса Марка Рютте и всех партнеров за поддержку.

    Он подтвердил слова Рютте, что добившись незначительных результатов на фронте, РФ несет большие потери в живой силе. Цифры, которые привел Федоров, были более показательными: "В декабре мы уничтожили 35 000 военных противника, в январе - 30 000".

    По словам генсека альянса, во время первого знакомства на прошлой неделе в Киеве с новым министром он обещал поддержку НАТО в вопросах обучения и поставок оружия. Также на встрече Рютте отметил, что альянс "извлечет все уроки" из опыта Украины во введении инноваций и применении передовых технологий в бою и обороне.

