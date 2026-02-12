Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    В Сумгайыте горит мастерская по ремонту обуви

    Происшествия
    12 февраля, 2026
    18:59
    В Сумгайыте горит мастерская по ремонту обуви

    В 45-м квартале Сумгайыта произошел пожар в мастерской по ремонту обуви.

    Как сообщает местное бюро Report, пожарные бригады МЧС пытаются локализовать возгорание.

    Отмечается, что есть вероятность распространения огня на другие объекты. На месте происшествия также сгорели несколько деревьев.

    Sumqayıtda ayaqqabı təmiri köşkündə baş verən yanğın söndürülüb - YENİLƏNİB
