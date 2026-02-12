В Сумгайыте горит мастерская по ремонту обуви

В 45-м квартале Сумгайыта произошел пожар в мастерской по ремонту обуви.

Как сообщает местное бюро Report, пожарные бригады МЧС пытаются локализовать возгорание.

Отмечается, что есть вероятность распространения огня на другие объекты. На месте происшествия также сгорели несколько деревьев.