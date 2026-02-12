Sumqayıtda ayaqqabı təmir məntəqəsi yanır
Hadisə
- 12 fevral, 2026
- 18:44
Sumqayıtın 45-ci məhəllə adlanan hissəsində yerləşən ayaqqabı təmir məntəqəsində yanğın qeydə alınıb.
"Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, FHN-in yanğınsöndürmə briqadaları alovun qarşısını almağa çalışır.
Yanğının digər obyektlərə keçmə təhlükəsi var. Ərazidə bir neçə ağacın da yandığı bildirilir.
