Sumqayıtda ayaqqabı təmir məntəqəsi yanır

    Hadisə
    • 12 fevral, 2026
    • 18:44
    Sumqayıtın 45-ci məhəllə adlanan hissəsində yerləşən ayaqqabı təmir məntəqəsində yanğın qeydə alınıb.

    "Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, FHN-in yanğınsöndürmə briqadaları alovun qarşısını almağa çalışır.

    Yanğının digər obyektlərə keçmə təhlükəsi var. Ərazidə bir neçə ağacın da yandığı bildirilir.

