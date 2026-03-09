İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    ABŞ-də fəaliyyət göstərən azərbaycanlı qadınlar forum keçirib

    Diaspor
    09 mart, 2026
    • 04:23
    ABŞ-də fəaliyyət göstərən azərbaycanlı qadınlar forum keçirib

    ABŞ-nin Virciniya ştatının Aleksandriya şəhərində Amerika Azərbaycanlı Qadınlar Təşkilatının (American Azerbaijani Women Association -AWA) təşəbbüsü və Azərbaycanın Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin dəstəyi ilə "AWA Elevate Forum – Amerika Azərbaycanlı Qadınların İnkişaf Forumu" keçirilib.

    "Report"un ABŞ bürosu xəbər verir ki, forumun məqsədi Birləşmiş Ştatlarda yaşayan azərbaycanlı qadınların liderlik potensialını gücləndirmək, onların peşəkar inkişafı üçün yeni imkanlar yaratmaq və Azərbaycan ilə Amerika icmaları arasında əlaqələri möhkəmləndirmək olub.

    Forumda ABŞ-nin müxtəlif ştatlarından diaspor təşkilatlarının nümayəndələri, bir sıra ölkələrin diplomatik nümayəndəliklərinin təmsilçiləri iştirak ediblər.

    Tədbir çərçivəsində müxtəlif sahələri təmsil edən peşəkarlar, icma liderləri və gənc nümayəndələr bir araya gələrək, təcrübə və ideyalarını bölüşüblər. Forumda liderlik, mədəni kimlik, icmalararası dialoq və peşəkar inkişaf mövzularına həsr olunmuş panel müzakirələri təşkil olunub.

    AWA-nın rəhbəri Lala Ragimova bildirib ki, forumun ideyası ABŞ-də yaşayan azərbaycanlı qadınların və digər icma nümayəndələrinin bir araya gələrək bir-birini dəstəkləyə biləcəyi platforma yaratmaq məqsədilə formalaşıb.

    Təşəbbüskarlar qeyd ediblər ki, layihə böyük həvəs və fədakarlıqla, addım-addım qurulub, onun əsas məqsədi azərbaycanlı qadınların ABŞ-də peşəkar inkişafını təşviq etmək, mentorluq imkanlarını genişləndirmək və icmalar arasında körpülər qurmaqdır.

    Tədbirdə Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin şöbə müdiri Səlhət Abbasova çıxış edərək Azərbaycan qadınlarının zəngin inkişaf tarixinə malik olduğunu vurğulayıb. O bildirib ki, müasir Azərbaycan qadını cəmiyyətin sosial-iqtisadi həyatında fəal iştirak etməklə yanaşı, milli ailə dəyərlərini qoruyaraq gənc nəsilə ötürmək kimi mühüm missiyanı da yerinə yetirir.

    Tədbir çərçivəsində müxtəlif sahələrdə çalışan qadınlar öz bizneslərini və yaradıcılıq layihələrini təqdim etmək, yeni əlaqələr qurmaq imkanı qazanıblar.

    Forumun sonunda azərbaycanlı qadınlar arasında liderliyi təşviq etmək məqsədilə "AWA Mentoring Program" adlı mentorluq proqramı təsis olunub.

    Amerika Azərbaycanlı Qadınlar Təşkilatı ABŞ

