    Диаспора
    09 марта, 2026
    • 06:14
    В США прошел форум развития азербайджанских женщин AWA Elevate Forum

    В городе Александрия штата Вирджиния (США) по инициативе Американской ассоциации азербайджанских женщин (American Azerbaijani Women Association - AWA) и при поддержке Государственного комитета Азербайджана по работе с диаспорой состоялся форум "AWA Elevate Forum - Форум развития азербайджанских женщин в Америке".

    Как сообщает американское бюро Report, целью форума стало укрепление лидерского потенциала азербайджанских женщин, проживающих в США, создание новых возможностей для их профессионального развития, а также укрепление связей между азербайджанскими и американскими сообществами.

    В форуме приняли участие представители диаспорских организаций из различных штатов США, а также представители дипломатических миссий ряда стран.

    В рамках мероприятия специалисты из различных сфер, общественные лидеры и молодые представители собрались вместе, чтобы поделиться опытом и идеями. На форуме были организованы панельные дискуссии, посвященные вопросам лидерства, культурной идентичности, межобщинного диалога и профессионального развития.

    Руководитель AWA Лала Рагимова отметила, что идея форума возникла с целью создания платформы, на которой азербайджанские женщины и представители других сообществ, проживающие в США, могли бы объединиться и поддерживать друг друга.

    Организаторы подчеркнули, что проект создавался шаг за шагом с большим энтузиазмом и самоотдачей. Его основная цель - содействие профессиональному развитию азербайджанских женщин в США, расширение возможностей наставничества и налаживание мостов между сообществами.

    В ходе мероприятия выступила заведующая отделом Государственного комитета по работе с диаспорой Сельхет Аббасова, которая подчеркнула, что азербайджанские женщины обладают богатой историей развития. По ее словам, современная азербайджанская женщина, активно участвуя в социально-экономической жизни общества, одновременно выполняет важную миссию - сохраняет национальные семейные ценности и передает их молодому поколению.

    В рамках мероприятия женщины, работающие в различных сферах, получили возможность представить свои бизнес-проекты и творческие инициативы, а также установить новые контакты.

    В завершение форума в целях продвижения лидерства среди азербайджанских женщин была учреждена наставническая программа "AWA Mentoring Program".

    ABŞ-də fəaliyyət göstərən azərbaycanlı qadınlar forum keçirib
