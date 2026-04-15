    Другие страны
    Fox News: Трамп заявил, что операция против Ирана завершилась

    Президент США Дональд Трамп заявил, что военная операция против Ирана завершилась.

    Как передает Report, об этом в анонсе интервью с американским лидером заявила журналистка телеканала Fox News Мария Бартиромо.

    Она отметила, что в беседе с главой государства "он говорил о войне с Ираном в прошедшем времени".

    "Я спросила, она завершилась? Он ответил, да, она завершилась", - сказала Бартиромо в публикации на своих страницах в соцсетях.

    Напомним, что США и Израиль 28 февраля начали военные операции против Ирана и нанесли авиаудары по ряду городов. В тот же день в результате ударов был убит верховный лидер Ирана Али Хаменеи. В ответ Иран нанес ракетные удары по территории Израиля и атаковал американские военные базы в странах Персидского залива.

    Иран, США и их союзники в ночь на 8 апреля 2026 года достигли договоренности о прекращении огня на две недели.

    11-12 апреля в Исламабаде прошли переговоры между Ираном и США при посредничестве Пакистана.

    Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что США 13 апреля в 10:00 по восточному летнему (18:00 по бакинскому) времени начали блокировку иранских портов в Ормузском проливе.

    Дональд Трамп Операция США и Израиля против Ирана Эскалация на Ближнем Востоке Переговоры между США и Ираном
    KİV: Tramp İrana qarşı əməliyyatın bitdiyini elan edib

    Последние новости

    05:52

    Другие страны
    05:14

    Другие страны
    04:45

    Другие страны
    04:07

    В регионе
    03:38

    Другие страны
    03:20

    Внешняя политика
    02:55

    Другие страны
    02:13

    Другие страны
    01:44

    В регионе
    Лента новостей