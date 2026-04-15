Fox News: Трамп заявил, что операция против Ирана завершилась
- 15 апреля, 2026
- 02:13
Президент США Дональд Трамп заявил, что военная операция против Ирана завершилась.
Как передает Report, об этом в анонсе интервью с американским лидером заявила журналистка телеканала Fox News Мария Бартиромо.
Она отметила, что в беседе с главой государства "он говорил о войне с Ираном в прошедшем времени".
"Я спросила, она завершилась? Он ответил, да, она завершилась", - сказала Бартиромо в публикации на своих страницах в соцсетях.
Напомним, что США и Израиль 28 февраля начали военные операции против Ирана и нанесли авиаудары по ряду городов. В тот же день в результате ударов был убит верховный лидер Ирана Али Хаменеи. В ответ Иран нанес ракетные удары по территории Израиля и атаковал американские военные базы в странах Персидского залива.
Иран, США и их союзники в ночь на 8 апреля 2026 года достигли договоренности о прекращении огня на две недели.
11-12 апреля в Исламабаде прошли переговоры между Ираном и США при посредничестве Пакистана.
Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что США 13 апреля в 10:00 по восточному летнему (18:00 по бакинскому) времени начали блокировку иранских портов в Ормузском проливе.