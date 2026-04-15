Япония выделит странам ASEAN на закупку нефти $10 млрд

Японское правительство планирует направить странам - членам Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (ASEAN) $10 млрд в виде финансовой поддержки для приобретения нефти.

Об этом Report сообщает со ссылкой на местный телеканал NHK.

Цель инициативы - гарантировать непрерывность поставок медицинской продукции из этих государств в Японию.

Согласно имеющимся сведениям, о принятом решении премьер-министр Японии Санаэ Такаити сообщит в среду в ходе онлайн-встречи на высшем уровне с участниками Азиатского сообщества нулевого уровня выбросов (AZEC), в состав которого, наряду со странами ASEAN, входит и сама Япония.

Как уточняет NHK, средства будут направлены через Японский банк для международного сотрудничества (JBIC). Основная задача данной инициативы заключается в поддержании производственного потенциала азиатских государств. В первую очередь Токио стремится обеспечить бесперебойное получение пластиковых компонентов, применяемых в медицинской сфере, - в частности, расходных материалов для проведения диализных процедур, а также медицинских перчаток.

Помимо этого, сообщает телеканал, японская сторона намерена передать свой опыт в области организации систем хранения нефтяных запасов. В Японии неоднократно подчеркивали, что стабильные поставки нефти удастся поддерживать как минимум до конца текущего года благодаря диверсификации источников снабжения и наличию стратегических резервов, объем которых на момент обострения ситуации вокруг Ирана позволял покрыть потребление на протяжении 254 дней.