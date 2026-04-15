    Yaponiya ASEAN ölkələrinə neft alışı üçün 10 milyard dollar ayıracaq

    Yaponiya ASEAN ölkələrinə neft alışı üçün 10 milyard dollar ayıracaq

    Yaponiya hökuməti Cənub-Şərqi Asiya Dövlətləri Assosiasiyasının (ASEAN) üzv ölkələrinə neft alışı üçün 10 milyard dollar maliyyə dəstəyi ayırmağı planlaşdırır.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə yerli NHK telekanalı məlumat yayıb.

    Təşəbbüsün məqsədi bu ölkələrdən Yaponiyaya tibbi məhsulların fasiləsiz tədarükünü təmin etməkdir.

    Məlumata görə, Yaponiyanın Baş naziri Sanae Takaiçi qərarı çərşənbə günü Yaponiyanın ASEAN ölkələri ilə üzv olduğu Asiya Sıfır Emissiya Birliyinin (AZEC) üzvləri ilə onlayn sammitində açıqlayacaq.

    NHK vəsaitin Yaponiya Beynəlxalq Əməkdaşlıq Bankı (JBIC) vasitəsilə ötürüləcəyini açıqlayıb. Təşəbbüsün əsas məqsədi Asiya ölkələrinin istehsal potensialını dəstəkləməkdir. Tokio ilk növbədə tibb sektorunda istifadə olunan plastik komponentlərin, xüsusən dializ prosedurları üçün istehlak materiallarının və tibbi əlcəklərin fasiləsiz təchizatını təmin etməyi hədəfləyir.

    Bundan əlavə, telekanalın məlumatına görə, Yaponiya neft ehtiyatlarını saxlama sistemlərinin təşkili sahəsindəki təcrübəsini bölüşmək niyyətindədir. Yaponiya dəfələrlə vurğulayıb ki, təchizat mənbələrinin şaxələndirilməsi və İran ətrafında vəziyyətin gərginləşdiyi vaxtda 254 günlük istehlakı ödəmək üçün kifayət edən strateji ehtiyatların mövcudluğu sayəsində sabit neft tədarükünün azı ilin sonuna qədər qorunub saxlanılacağı gözlənilir.

    Yaponiya Cənub-Şərqi Asiya Dövlətləri Assosiasiyası (ASEAN) Sanae Takaiçi Yaxın Şərqdə eskalasiya
    Япония выделит странам ASEAN на закупку нефти $10 млрд

    Son xəbərlər

    12:32

    Latviya Prezidenti gələn həftə Azərbaycana səfər edəcək

    Xarici siyasət
    12:25

    "Araz Saatlı"nın rəsmisi futbolçuları və hakimləri təhdid etdiyinə görə 5 oyunluq cəzalandırılıb

    Futbol
    12:23

    Lin Tszyan: Çin İrana hərbi dəstək göstərmir, bütün ittihamlar uydurmadır

    Digər ölkələr
    12:18

    "Qarabağ" 700 manat cərimələnib

    Futbol
    12:18

    Naxçıvanda sahibkarlara verilən lisenziyaların sayı 71,4 faiz artıb

    Biznes
    12:09

    Samvel Karapetyan Ermənistan vətəndaşlığından başqa bütün vətəndaşlıqlardan imtina edir

    Region
    12:02

    Armands Krauze: Latviya Qarabağda meşələrin bərpasına kömək etməyə hazırdır - MÜSAHİBƏ

    Qarabağ
    12:00
    Foto

    Elnur Məmmədov ABŞ Dövlət Departamentinin rəsmiləri ilə Strateji Tərəfdaşlıq Xartiyasını müzakirə edib

    Xarici siyasət
    11:59

    Peter Madyar enerji təhlükəsizliyini yeni hökumətin əsas prioriteti elan edib

    Digər ölkələr
