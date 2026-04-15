Минобороны Великобритании обязали сэкономить £3,5 млрд в текущем году

Кабинет министров Великобритании обязал оборонное ведомство страны сократить расходы в текущем году на £3,5 млрд.

Как передает Report, об этом со ссылкой на осведомленные источники сообщает телеканал Sky News.

Согласно информации, бюджетный дефицит обусловлен тем, что имеющихся ресурсов недостаточно даже для выполнения официально согласованной военной программы.

Оборонное ведомство рассчитывало получить дополнительное финансирование в рамках долгосрочного десятилетнего плана, предусматривающего вложения в новые системы вооружений и военную технику, однако правительство до настоящего момента не одобрило эту инвестиционную программу. Минфин оказывает на военное руководство значительное давление, настаивая на поиске дополнительных путей оптимизации бюджетных расходов.

На текущей неделе, сообщают источники телеканала, руководство вооруженных сил соберется для обсуждения сложившейся ситуации с финансированием.