В Каспийском море произошло землетрясение
Происшествия
- 15 апреля, 2026
- 07:45
В Каспийском море произошло землетрясение магнитудой 4,2.
Об этом Report сообщает со ссылкой на Республиканский центр сейсмологической службы.
Согласно информации, подземные толчки были зафиксированы в 06:52 по местному времени, очаг залегал на глубине 36 км.
Отметим, что в последние дни в Каспийском море наблюдается сейсмологическая активность, с начала апреля произошло 16 землетрясений.
