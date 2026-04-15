В Каспийском море произошло землетрясение магнитудой 4,2.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Республиканский центр сейсмологической службы.

Согласно информации, подземные толчки были зафиксированы в 06:52 по местному времени, очаг залегал на глубине 36 км.

Отметим, что в последние дни в Каспийском море наблюдается сейсмологическая активность, с начала апреля произошло 16 землетрясений.