Ильхам Алиев Переговоры между США и Ираном WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Ильхам Алиев Переговоры между США и Ираном WUF13 Операция США и Израиля против Ирана

    В Каспийском море произошло землетрясение

    Происшествия
    • 15 апреля, 2026
    • 07:45
    В Каспийском море произошло землетрясение

    В Каспийском море произошло землетрясение магнитудой 4,2.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на Республиканский центр сейсмологической службы.

    Согласно информации, подземные толчки были зафиксированы в 06:52 по местному времени, очаг залегал на глубине 36 км.

    Отметим, что в последние дни в Каспийском море наблюдается сейсмологическая активность, с начала апреля произошло 16 землетрясений.

    Землетрясение в Каспийском море Республиканский центр сейсмологической службы
    Фото
    Xəzər dənizində zəlzələ olub

