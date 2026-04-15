    CNN: Половина иранских ракет уцелела после американо-израильских ударов

    • 15 апреля, 2026
    • 04:07
    CNN: Половина иранских ракет уцелела после американо-израильских ударов

    Примерно половина иранских ракетных пусковых установок уцелела после американо-израильских ударов.

    Как передает Report, об этом сообщает CNN со ссылкой на источники в американской разведке.

    По сведениям собеседников телеканала, значительная часть этих установок предположительно оказалась заблокирована внутри подземных укрытий вследствие ударов. При этом Иран, пользуясь перемирием, ведет раскопки заваленных в результате американо-израильских ударов входов в подземные хранилища баллистических ракет.

    Согласно имеющимся данным, на спутниковых снимках зафиксирована строительная техника, осуществляющая разбор завалов у входов в туннели и погрузку обломков в грузовые автомобили. Это подтверждается, в частности, снимками ракетного объекта вблизи Хомейна, а также базы к югу от Тебриза, полученными 10 апреля.

    В период активных боевых действий, отмечает телеканал, США и Израиль целенаправленно поражали входы в подземные объекты, стремясь лишить мобильные ракетные пусковые установки возможности выдвигаться на стартовые позиции для запуска баллистических ракет и оперативно возвращаться на базу для повторного снаряжения.

    В отчете израильского исследовательского центра Alma указывалось, что Иран вступил в конфликт с США и Израилем, имея около 2500 ракет, размещенных на мобильных пусковых установках и в подземных шахтах. К моменту завершения 12-дневного конфликта в июне прошлого года запасы сократились до 1500 единиц. Однако за последующие восемь месяцев иранский оборонный комплекс произвел еще 1000 ракет, что подтверждает способность Тегерана оперативно восстанавливать свой ударный потенциал.

    Напомним, что США и Израиль 28 февраля начали военные операции против Ирана и нанесли авиаудары по ряду городов. В тот же день в результате ударов был убит верховный лидер Ирана Али Хаменеи. В ответ Иран нанес ракетные удары по территории Израиля и атаковал американские военные базы в странах Персидского залива.

    Иран, США и их союзники в ночь на 8 апреля 2026 года достигли договоренности о прекращении огня на две недели.

    11-12 апреля в Исламабаде прошли переговоры между Ираном и США при посредничестве Пакистана. Многочасовые обсуждения завершились без достижения соглашения.

