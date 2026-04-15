    Расходы США на операцию против Ирана превысили $51 млрд

    • 15 апреля, 2026
    Расходы США на операцию против Ирана превысили $51 млрд

    Затраты США на проведение военной операции против Ирана превысили отметку в $51,2 млрд за почти 46 суток активных боевых действий.

    Как передает Report, это следует из данных портала Iran War Cost Tracker.

    Счетчик ресурса, функционирующий в режиме реального времени, базируется на информации с брифинга Пентагона для американского Конгресса, состоявшегося 10 марта. В ходе этого брифинга было заявлено, что за первые шесть суток ведения боевых действий на Ближнем Востоке Вашингтон израсходовал $11,3 млрд, а в дальнейшем планируется тратить порядка $1 млрд на каждый последующий день конфликта.

    При этом отмечается, что в указанную сумму могут не входить отдельные статьи затрат, включая переброску войск и восстановление военной техники. В связи с этим реальные расходы могут быть значительно выше.

    Напомним, что США и Израиль 28 февраля начали военные операции против Ирана и нанесли авиаудары по ряду городов. В тот же день в результате ударов был убит верховный лидер Ирана Али Хаменеи. В ответ Иран нанес ракетные удары по территории Израиля и атаковал американские военные базы в странах Персидского залива.

    Иран, США и их союзники в ночь на 8 апреля 2026 года достигли договоренности о прекращении огня на две недели.

    11-12 апреля в Исламабаде прошли переговоры между Ираном и США при посредничестве Пакистана. Многочасовые обсуждения завершились без достижения соглашения.

    ABŞ-nin İrana qarşı hərbi əməliyyat xərcləri 51 milyard dolları keçib

    Другие страны
