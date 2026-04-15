    ABŞ-nin İrana qarşı hərbi əməliyyat xərcləri 51 milyard dolları keçib

    15 aprel, 2026
    • 08:57
    ABŞ-nin İrana qarşı hərbi əməliyyat xərcləri 51 milyard dolları keçib

    ABŞ-nin İrana qarşı hərbi əməliyyat xərcləri təxminən 46 günlük aktiv döyüş əməliyyatlarından sonra 51,2 milyard dolları keçib.

    "Report"un xəbərinə görə, bu göstəricilər "Iran War Cost Tracker" portalında yer alıb.

    Real vaxt rejimində izləmə resursu Pentaqonun 10 martda ABŞ Konqresi üçün keçirdiyi brifinqdən əldə edilən məlumatlara əsaslanır. Brifinq zamanı bildirilib ki, Vaşinqton Yaxın Şərqdəki döyüş əməliyyatlarının ilk altı günündə 11,3 milyard dollar xərcləyib və münaqişənin hər sonrakı günü üçün təxminən 1 milyard dollar xərcləməyi planlaşdırır.

    Qeyd olunur ki, bu rəqəmə qoşunların köçürülməsi və hərbi texnikanın bərpası kimi müəyyən xərclər daxil olmaya bilər. Buna görə də, faktiki xərclər xeyli yüksək ola bilər.

    Xatırladaq ki, ABŞ və İsrail fevralın 28-də İrana qarşı hərbi əməliyyatlara başlayıb və bir neçə şəhərə hava hücumları təşkil ediblər. Elə həmin gün İranın Ali lideri Əli Xamenei zərbələr nəticəsində öldürülüb. İran buna cavab olaraq İsrailə raket zərbələri endirib və Fars körfəzindəki ABŞ hərbi bazalarına hücum edib.

    İran ABŞ və onların müttəfiqləri ilə aprelin 8-ə keçən gecə iki həftəlik atəşkəs razılaşmasına nail olub.

    Aprelin 11-12-də Pakistanın vasitəçiliyi ilə İslamabadda İran və ABŞ arasında danışıqlar aparılıb. Saatlarla davam edən müzakirələr razılaşma olmadan başa çatıb.

    ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Yaxın Şərqdə eskalasiya ABŞ İran
    Расходы США на операцию против Ирана превысили $51 млрд

    Son xəbərlər

    12:32

    Latviya Prezidenti gələn həftə Azərbaycana səfər edəcək

    Xarici siyasət
    12:25

    "Araz Saatlı"nın rəsmisi futbolçuları və hakimləri təhdid etdiyinə görə 5 oyunluq cəzalandırılıb

    Futbol
    12:23

    Lin Tszyan: Çin İrana hərbi dəstək göstərmir, bütün ittihamlar uydurmadır

    Digər ölkələr
    12:18

    "Qarabağ" 700 manat cərimələnib

    Futbol
    12:18

    Naxçıvanda sahibkarlara verilən lisenziyaların sayı 71,4 faiz artıb

    Biznes
    12:09

    Samvel Karapetyan Ermənistan vətəndaşlığından başqa bütün vətəndaşlıqlardan imtina edir

    Region
    12:02

    Armands Krauze: Latviya Qarabağda meşələrin bərpasına kömək etməyə hazırdır - MÜSAHİBƏ

    Qarabağ
    12:00
    Foto

    Elnur Məmmədov ABŞ Dövlət Departamentinin rəsmiləri ilə Strateji Tərəfdaşlıq Xartiyasını müzakirə edib

    Xarici siyasət
    11:59

    Peter Madyar enerji təhlükəsizliyini yeni hökumətin əsas prioriteti elan edib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti