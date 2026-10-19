Azərbaycan Gürcüstandan qoyun və keçi idxalını təqribən 40 % azaldıb
- 19 oktyabr, 2026
- 19:56
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Bu ilin yanvar-sentyabr aylarında Gürcüstan Azərbaycana 8,16 milyon ABŞ dolları dəyərində 2 min 946 ton qoyun və keçi ixrac edib.
"Report"un Gürcüstanın Milli Statistika İdarəsinin məlumatları əsasında apardığı hesablamalarına əsasən, bu, 2025-ci ilin eyni dövrünün göstəricisindən dəyər ifadəsində 40 %, kəmiyyət olaraq – 39 % azdır.
Beləliklə Azərbaycan Gürcüstanın qoyun və keçi ixrac etdiyi ölkələr sırasında 2-ci yerdə qərarlaşıb.
9 ayda Gürcüstan xarici ölkələrə 26,3 milyon ABŞ dolları dəyərində 7 min 98 ton qoyun və keçi satıb ki, bu da bir il əvvəlki göstəricidən müvafiq olaraq 30 % və 7,2 % çoxdur.
Hesabat dövründə Gürcüstan Səudiyyə Ərəbistanına 8,41 milyon ABŞ dolları dəyərində 1 min 782 ton, İraqa 4,32 milyon ABŞ dolları dəyərində 1 104 ton, Qətərə 2,22 milyon ABŞ dolları dəyərində 482 ton, Küveytə 2 milyon ABŞ dolları dəyərində 538 ton tədarük həyata keçirib.
Xatırladaq ki, 2025-ci ildə Gürcüstandan xaricə 8 min 458 ton qoyun və keçi göndərilib ki, bunun da 5 min 776 tonu Azərbaycanın payına düşüb.