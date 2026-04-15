ВМС США перехватили восемь нефтяных танкеров в рамках морской блокады Ирана

Военно-морские силы США с момента введения морской блокады Ирана остановили восемь нефтяных танкеров, предпринимавших попытки войти в порты исламской республики либо выйти из них.

Как передает Report, об этом сообщило издание The Wall Street Journal, ссылаясь на неназванного представителя американской администрации.

Американские военные, указывает издание, выходили на связь с коммерческими судами по радиоканалу и требовали изменить маршрут следования. Согласно информации издания, все перехваченные танкеры выполнили предъявленные требования.

По имеющимся данным, для обеспечения морской блокады Ирана привлечены 15 боевых кораблей и несколько тысяч военнослужащих США.

Напомним, что США и Израиль 28 февраля начали военные операции против Ирана и нанесли авиаудары по ряду городов. В тот же день в результате ударов был убит верховный лидер Ирана Али Хаменеи. В ответ Иран нанес ракетные удары по территории Израиля и атаковал американские военные базы в странах Персидского залива.

Иран, США и их союзники в ночь на 8 апреля 2026 года достигли договоренности о прекращении огня на две недели.

11-12 апреля в Исламабаде прошли переговоры между Ираном и США при посредничестве Пакистана.

Позднее американский президент Дональд Трамп заявил, что США 13 апреля в 10:00 по восточному летнему (18:00 по бакинскому) времени начали блокировку иранских портов в Ормузском проливе.