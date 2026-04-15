Бессент: США могут вернуть пошлины к прежним значениям к началу июля

Американская администрация рассматривает возможность восстановления таможенных тарифов до прежних уровней уже к первым числам июля.

Как передает Report, об этом заявил глава Министерства финансов США Скотт Бессент на мероприятии, организованном изданием The Wall Street Journal.

"Что касается тарифной политики, постановление Верховного суда отбросило нас назад, однако мы намерены провести исследования в отношении использования раздела 301 [закона о торговле], поэтому пошлины могут быть возвращены к предыдущим показателям уже к началу июля", - отметил он.

Раздел 301 предоставляет главе Белого дома полномочия предпринимать все необходимые меры для противодействия политике или действиям иностранного государства, которые наносят ущерб торговым интересам США или противоречат международным соглашениям.

Верховный суд США 20 февраля признал превышением полномочий введение администрацией президента импортных пошлин против других стран под предлогом закона об экономических полномочиях в случае международных чрезвычайных ситуаций (IEEPA). В то же время высшая судебная инстанция не пояснила, должны ли США вернуть уплаченные им ранее в качестве пошлин деньги.

В ответ президент США Дональд Трамп подписал указ о введении пошлин на импорт из всех стран в размере 10%. Затем он объявил о намерении повысить их до 15%. Глобальные пошлины на американский импорт в размере 10% вступили в силу 24 февраля. Эта мера должна действовать в течение 150 дней, до 24 июля.