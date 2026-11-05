İlham Əliyev Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol

    Sökülən binaların sakinlərinə verilən yeni mənzillər vergidən azad ediləcək

    Biznes
    • 05 noyabr, 2026
    • 11:40
    Sökülən binaların sakinlərinə verilən yeni mənzillər vergidən azad ediləcək

    Azərbaycanda sökülən binaların sakinlərinə verilən yeni mənzillər vergidən azad ediləcək.

    "Report" xəbər verir ki, bu, Vergi Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi haqqında qanun layihəsində öz əksini tapıb.

    Sənəd 2027-ci ilin büdcə zərfinə daxildir.

    Layihəyə əsasən, sökülmüş binaların əvvəlki mülkiyyətçilərinə həmin binaların yerində inşa edilən yeni tikililərdən verilən yaşayış və qeyri-yaşayış sahələri vergiyə cəlb olunan gəlir hesab edilməyəcək.

    Vergi ödənişləri Azərbaycanın Vergi Məcəlləsi 2027-ci ilin dövlət büdcəsi
    В Азербайджане не будут облагать налогом жилье, предоставляемое взамен снесенного
    Replacement real estate in Azerbaijan to be exempt from tax
    MiniBoss
    MiniBoss

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