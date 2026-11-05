В Азербайджане не будут облагать налогом жилье, предоставляемое взамен снесенного

В Азербайджане недвижимость, предоставляемую взамен снесенной, освободят от налогообложения.

Как сообщает Report, это предусмотрено законопроектом о внесении изменений в Налоговый кодекс, включенным в пакет бюджета на 2027 год.

Согласно документу, жилые и нежилые площади, которые предоставляются прежним собственникам снесенных зданий в новых постройках на месте прежней недвижимости, не будут считаться налогооблагаемым доходом.