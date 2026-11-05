В Азербайджане не будут облагать налогом жилье, предоставляемое взамен снесенного
Бизнес
- 05 ноября, 2026
- 11:49
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В Азербайджане недвижимость, предоставляемую взамен снесенной, освободят от налогообложения.
Как сообщает Report, это предусмотрено законопроектом о внесении изменений в Налоговый кодекс, включенным в пакет бюджета на 2027 год.
Согласно документу, жилые и нежилые площади, которые предоставляются прежним собственникам снесенных зданий в новых постройках на месте прежней недвижимости, не будут считаться налогооблагаемым доходом.
Sökülən binaların sakinlərinə verilən yeni mənzillər vergidən azad ediləcək
Replacement real estate in Azerbaijan to be exempt from tax
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