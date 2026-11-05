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    В Азербайджане не будут облагать налогом жилье, предоставляемое взамен снесенного

    Бизнес
    • 05 ноября, 2026
    • 11:49
    В Азербайджане не будут облагать налогом жилье, предоставляемое взамен снесенного

    В Азербайджане недвижимость, предоставляемую взамен снесенной, освободят от налогообложения.

    Как сообщает Report, это предусмотрено законопроектом о внесении изменений в Налоговый кодекс, включенным в пакет бюджета на 2027 год.

    Согласно документу, жилые и нежилые площади, которые предоставляются прежним собственникам снесенных зданий в новых постройках на месте прежней недвижимости, не будут считаться налогооблагаемым доходом.

    Налоговый кодекс Азербайджана Обеспечение жильем Недвижимость Азербайджана
    Sökülən binaların sakinlərinə verilən yeni mənzillər vergidən azad ediləcək
    Replacement real estate in Azerbaijan to be exempt from tax
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