İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı

    SEPAH İsrail və ABŞ-nin Yaxın Şərqdəki bazalarına raket hücumunu açıqlayıb

    Region
    • 09 mart, 2026
    • 05:22
    SEPAH İsrail və ABŞ-nin Yaxın Şərqdəki bazalarına raket hücumunu açıqlayıb

    İranın İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusu (SEPAH, Silahlı Qüvvələrin elit bölməsi) İsrail və ABŞ-nin Yaxın Şərqdəki hərbi bazalarına "Doğru vəd-4" əməliyyatının 30-cu mərhələsini elan edib.

    "Report"un məlumatına görə, əməliyyatın təfərrüatlarını İranın Dövlət Televiziyası açıqlayıb.

    "Əməliyyatın 30-cu mərhələsi "Fəttah" hipersəs raketləri, "Hürrəmşəhr-4" və "Xeybər" superağır raketləri ilə həyata keçirilib", - bəyanatda deyilir:.

    SEPAH atılan bütün raketlərin nəzərdə tutulan hədəflərə zərbə endirdiyini iddia edib.

    Xatırladaq ki, fevralın 28-də ABŞ və İsrail İrana qarşı hərbi əməliyyata başlayıb. İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusu (SEPAH) İsraildəki obyektlərə hücum edərək, genişmiqyaslı cavab əməliyyatı başladığını açıqlayıb. Həmçinin ABŞ-nin Bəhreyn, İordaniya, Qətər, Küveyt, BƏƏ və Səudiyyə Ərəbistanındakı obyektləri də zərbələrə məruz qalıb.

    SEPAH İsrail ABŞ
    КСИР сообщил о ракетной атаке на Израиль и базы США на Ближнем Востоке

    Son xəbərlər

    05:48

    Tramp neftin qiymət artımını təhlükəsizlik üçün kiçik ödəniş adlandırıb

    Digər ölkələr
    05:22

    SEPAH İsrail və ABŞ-nin Yaxın Şərqdəki bazalarına raket hücumunu açıqlayıb

    Region
    04:59

    Meteorit parçaları Almaniyada binalara ziyan vurub

    Digər ölkələr
    04:23
    Foto

    ABŞ-də fəaliyyət göstərən azərbaycanlı qadınlar forum keçirib

    Diaspor
    04:03

    "Brent" neftin qiyməti ötən ilin avqustundan ilk dəfə 102 dolları keçib

    Energetika
    03:34

    SEPAH Müctəba Xameneiyə sədaqət andı içib

    Region
    03:07

    Bəhreyn İrandan atılan 95 raket və 164 dronu zərərsizləşdirib

    Digər ölkələr
    02:45

    ABŞ İrana qarşı əməliyyata görə strateji neft ehtiyatından istifadə edə bilər

    Digər ölkələr
    02:19

    İsrail Tehranda SEPAH-ın HHQ qərargahına zərbə endirdiyini bildirib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti