КСИР сообщил о ракетной атаке на Израиль и базы США на Ближнем Востоке
В регионе
- 09 марта, 2026
- 04:47
Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) объявил о проведении 30-го этапа операции "Правдивое обещание-4" против Израиля и военных баз США на Ближнем Востоке.
Как передает Report, детали операции распространило иранское государственное телевидение.
"30-й этап операции был проведен с использованием гиперзвуковых ракет "Фаттах" и сверхтяжелых ракет классов "Хорремшехр-4" и "Хейбар", - говорится в сообщении.
В КСИР утверждают, что все выпущенные ракеты поразили намеченные цели.
04:47
