Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана

    КСИР сообщил о ракетной атаке на Израиль и базы США на Ближнем Востоке

    В регионе
    • 09 марта, 2026
    • 04:47
    КСИР сообщил о ракетной атаке на Израиль и базы США на Ближнем Востоке

    Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) объявил о проведении 30-го этапа операции "Правдивое обещание-4" против Израиля и военных баз США на Ближнем Востоке.

    Как передает Report, детали операции распространило иранское государственное телевидение.

    "30-й этап операции был проведен с использованием гиперзвуковых ракет "Фаттах" и сверхтяжелых ракет классов "Хорремшехр-4" и "Хейбар", - говорится в сообщении.

    В КСИР утверждают, что все выпущенные ракеты поразили намеченные цели.

    Корпус стражей исламской революции (КСИР) Израиль США эскалация на Ближнем Востоке
    Ты - Король

    Последние новости

    04:47

    КСИР сообщил о ракетной атаке на Израиль и базы США на Ближнем Востоке

    В регионе
    04:12

    Трамп назвал рост цен на нефть небольшой платой за безопасность

    Другие страны
    03:55

    Цена нефти Brent превысила $102 впервые с августа 2022 года

    Энергетика
    03:21

    КСИР присягнул на верность Моджтабе Хаменеи

    В регионе
    02:43

    ПВО Бахрейна заявила о перехвате 95 ракет и 164 дронов из Ирана

    Другие страны
    02:16

    Фрагменты метеорита повредили дома на юго-западе Германии

    Другие страны
    01:50

    Иранский чиновник пригрозил ударами по территориям, откуда США атакуют Иран

    В регионе
    01:20

    Совет экспертов Ирана избрал Моджатабу Хаменеи верховным лидером республики

    В регионе
    00:50

    Звонок Пезешкиана президенту Ильхаму Алиеву обсудили в эфире Haber Global

    В регионе
    Лента новостей