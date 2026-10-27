Наследие тюркского мира объединят в едином цифровом пространстве

Фонд тюркской культуры и наследия реализует проект, направленный на объединение материального и нематериального наследия тюркского мира в едином цифровом пространстве.

Как сообщает Report, об этом заявила президент Фонда Актоты Раимкулова на VII Всемирном форуме межкультурного диалога в Баку.

По ее словам, проект "Цифровая платформа тюркского наследия" разработан в сотрудничестве с экспертами государств-членов фонда, а его технологическая инфраструктура размещена в Международном центре искусственного интеллекта (AI International Center for Artificial Intelligence).

Раимкулова отметила, что инициатива соответствует подходу президента Азербайджана Ильхама Алиева к защите общего культурного наследия тюркского мира и предотвращению его неправомерного использования.

"Совсем недавно президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркнул, что защита нашего общего культурного наследия и предотвращение его неправомерного использования должны входить в число ключевых приоритетов совместной деятельности. Он также отметил важность сохранения культурного богатства тюркского мира при одновременном освоении новых технологий и искусственного интеллекта", - сказала она.

Президент фонда также сообщила, что организация поддерживает усилия по цифровизации культурного наследия тюркского мира в государствах-членах и государствах-наблюдателях.