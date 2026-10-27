Ильхам Алиев Путь к Победе VII Всемирный форум межкультурного диалога Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15
    Ильхам Алиев Путь к Победе VII Всемирный форум межкультурного диалога Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15

    Наследие тюркского мира объединят в едином цифровом пространстве

    Внешняя политика
    • 27 октября, 2026
    • 16:47
    Наследие тюркского мира объединят в едином цифровом пространстве

    Фонд тюркской культуры и наследия реализует проект, направленный на объединение материального и нематериального наследия тюркского мира в едином цифровом пространстве.

    Как сообщает Report, об этом заявила президент Фонда Актоты Раимкулова на VII Всемирном форуме межкультурного диалога в Баку.

    По ее словам, проект "Цифровая платформа тюркского наследия" разработан в сотрудничестве с экспертами государств-членов фонда, а его технологическая инфраструктура размещена в Международном центре искусственного интеллекта (AI International Center for Artificial Intelligence).

    Раимкулова отметила, что инициатива соответствует подходу президента Азербайджана Ильхама Алиева к защите общего культурного наследия тюркского мира и предотвращению его неправомерного использования.

    "Совсем недавно президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркнул, что защита нашего общего культурного наследия и предотвращение его неправомерного использования должны входить в число ключевых приоритетов совместной деятельности. Он также отметил важность сохранения культурного богатства тюркского мира при одновременном освоении новых технологий и искусственного интеллекта", - сказала она.

    Президент фонда также сообщила, что организация поддерживает усилия по цифровизации культурного наследия тюркского мира в государствах-членах и государствах-наблюдателях.

    Актоты Раимкулова VII Всемирный форум межкультурного диалога Фонд тюркской культуры и наследия
    Türk dünyasının irsi vahid rəqəmsal məkanda birləşdiriləcək
    Heritage of Turkic world to be brought together in unified digital space
    MiniBoss
    MiniBoss

    Последние новости

    18:29
    Центр приема граждан Администрации президента обнародовал график на ноябрь
    Внутренняя политика
    18:28
    Австрия, Турция и Азербайджан обсудили развитие межпарламентского сотрудничества
    Внешняя политика
    18:23
    Граждане Афганистана задержаны при попытке незаконно пересечь границу Азербайджана
    Происшествия
    18:18
    Гая Мамедов: ЕС необходимо поддержать TRIPP и помочь в восстановлении освобожденных территорий Азербайджана
    Внешняя политика
    18:17
    Министерство экономики и Университет IE подписали рамочное соглашение о сотрудничестве
    Бизнес
    18:11
    На пленарном заседании ММ 30 октября рассмотрят 11 вопросов - Обновлено
    Внутренняя политика
    18:09
    Фархад Гаджиев: Развитие лидерского потенциала молодежи является одним из приоритетов для Азербайджана
    Внешняя политика
    18:06
    Азербайджан и Турция обсудили укрепление стратегического партнерства
    Внешняя политика
    18:01
    Фото
    Генпрокуратура Азербайджана подписала меморандумы с антикоррупционными органами Марокко и Ирака
    Внешняя политика
    Лента новостей