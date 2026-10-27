Мошад: Развитие туристических маршрутов на Южном Кавказе открывает возможности для местных жителей

Развитие туристических маршрутов на Южном Кавказе создает новые возможности для молодежи и женщин, а также способствует укреплению связей между местными сообществами.

Как сообщает Report, об этом заявила руководитель программ Ассоциации Transcaucasian Trail Гюнай Мошад на панельной сессии в рамках VII Всемирного форума межкультурного диалога в Баку.

По ее словам, проект Transcaucasian Trail предусматривает создание туристического маршрута, соединяющего Каспийское и Черное моря.

В свою очередь, руководитель отдела развития культурного наследия Государственного агентства по туризму Азербайджана Лейла Мусаева отметила, что развитие туризма способствует сохранению культурного наследия Хыналыга, его традиционной архитектуры, обычаев и уникального языка местных жителей.

Она напомнила, что в 2023 году село и его культурный ландшафт были включены в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Старший консультант по вопросам культуры, климата и развития организации Contact Base (Banglanatak) Мадхура Дутта рассказала, что развитие культурного туризма помогло превратить индийский округ Пурулия из одного из беднейших в стране в популярное туристическое направление.

По ее словам, благодаря программе Art for Life местные жители получили возможность развивать традиционные ремесла и заниматься творческими профессиями. Сегодня в округе насчитывается более 10 тыс. представителей творческих профессий, значительную часть которых составляют женщины.

Основатель проекта Layers of Lebanon Самира Эйсу рассказала о своей работе по сохранению исторической памяти о гражданской войне в Ливане. С 2021 года она проводит экскурсии по бывшей "Зеленой линии", разделявшей Бейрут на восточную и западную части, используя архивы, фотографии и воспоминания очевидцев для развития межкультурного диалога.

Эксперт в сфере туризма коренных народов Жан-Филипп Ле Муань заявил, что коренные народы должны самостоятельно определять подходы к развитию туризма на своих исконных территориях, а проекты необходимо разрабатывать совместно с местными сообществами.