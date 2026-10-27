Günay Moşad: Cənubi Qafqazda turizm marşrutlarının inkişafı yerli sakinlər üçün imkanlar açır
- 27 oktyabr, 2026
- 16:43
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Cənubi Qafqazda turizm marşrutlarının inkişafı gənclər və qadınlar üçün yeni imkanlar yaradır, həmçinin yerli icmalar arasında əlaqələrin möhkəmlənməsinə töhfə verir.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Transcaucasian Trail" Assosiasiyasının proqram rəhbəri Günay Moşad Bakıda VII Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumu çərçivəsində keçirilən panel sessiyasında bildirib.
Onun sözlərinə görə, "Transcaucasian Trail" layihəsi Xəzər və Qara dənizləri birləşdirən turizm marşrutunun yaradılmasını nəzərdə tutur.
Azərbaycan Dövlət Turizm Agentliyinin Mədəni irsin inkişafı şöbəsinin müdiri Leyla Musayeva isə qeyd edib ki, turizmin inkişafı Xınalığın mədəni irsinin, onun ənənəvi memarlığının, adət-ənənələrinin və yerli sakinlərin unikal dilinin qorunub saxlanmasına töhfə verir.
O xatırladıb ki, 2023-cü ildə kənd və onun mədəni landşaftı UNESCO-nun Ümumdünya İrs Siyahısına daxil edilib.
"Contact Base" (Banglanatak) təşkilatının mədəniyyət, iqlim və inkişaf məsələləri üzrə baş məsləhətçisi Madhura Dutta bildirib ki, mədəni turizmin inkişafı Hindistanın Puruliya dairəsini ölkənin ən yoxsul bölgələrindən birindən populyar turizm istiqamətinə çevirməyə kömək edib.
Onun sözlərinə görə, "Art for Life" proqramı sayəsində yerli sakinlər ənənəvi sənətkarlığı inkişaf etdirmək və yaradıcı peşələrlə məşğul olmaq imkanı əldə ediblər. Bu gün dairədə 10 mindən çox yaradıcı peşə nümayəndəsi var, onların da əhəmiyyətli hissəsini qadınlar təşkil edir.
"Layers of Lebanon" layihəsinin təsisçisi Samira Eysu Livandakı vətəndaş müharibəsi haqqında tarixi yaddaşın qorunub saxlanması üzrə işindən danışıb. O, 2021-ci ildən bəri mədəniyyətlərarası dialoqu inkişaf etdirmək üçün arxivlərdən, fotoşəkillərdən və şahidlərin xatirələrindən istifadə edərək Beyrutu şərq və qərb hissələrinə bölən keçmiş "Yaşıl xətt" boyunca ekskursiyalar keçirir.
Yerli xalqların turizmi sahəsində ekspert Jan-Filipp Le Muan bildirib ki, yerli xalqlar öz əzəli ərazilərində turizmin inkişafına dair yanaşmaları müstəqil şəkildə müəyyən etməlidirlər, layihələr isə yerli icmalarla birlikdə hazırlanmalıdır.