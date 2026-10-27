İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VII Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumu FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VII Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumu FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı

    Günay Moşad: Cənubi Qafqazda turizm marşrutlarının inkişafı yerli sakinlər üçün imkanlar açır

    Xarici siyasət
    • 27 oktyabr, 2026
    • 16:43
    Günay Moşad: Cənubi Qafqazda turizm marşrutlarının inkişafı yerli sakinlər üçün imkanlar açır

    Cənubi Qafqazda turizm marşrutlarının inkişafı gənclər və qadınlar üçün yeni imkanlar yaradır, həmçinin yerli icmalar arasında əlaqələrin möhkəmlənməsinə töhfə verir.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Transcaucasian Trail" Assosiasiyasının proqram rəhbəri Günay Moşad Bakıda VII Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumu çərçivəsində keçirilən panel sessiyasında bildirib.

    Onun sözlərinə görə, "Transcaucasian Trail" layihəsi Xəzər və Qara dənizləri birləşdirən turizm marşrutunun yaradılmasını nəzərdə tutur.

    Azərbaycan Dövlət Turizm Agentliyinin Mədəni irsin inkişafı şöbəsinin müdiri Leyla Musayeva isə qeyd edib ki, turizmin inkişafı Xınalığın mədəni irsinin, onun ənənəvi memarlığının, adət-ənənələrinin və yerli sakinlərin unikal dilinin qorunub saxlanmasına töhfə verir.

    O xatırladıb ki, 2023-cü ildə kənd və onun mədəni landşaftı UNESCO-nun Ümumdünya İrs Siyahısına daxil edilib.

    "Contact Base" (Banglanatak) təşkilatının mədəniyyət, iqlim və inkişaf məsələləri üzrə baş məsləhətçisi Madhura Dutta bildirib ki, mədəni turizmin inkişafı Hindistanın Puruliya dairəsini ölkənin ən yoxsul bölgələrindən birindən populyar turizm istiqamətinə çevirməyə kömək edib.

    Onun sözlərinə görə, "Art for Life" proqramı sayəsində yerli sakinlər ənənəvi sənətkarlığı inkişaf etdirmək və yaradıcı peşələrlə məşğul olmaq imkanı əldə ediblər. Bu gün dairədə 10 mindən çox yaradıcı peşə nümayəndəsi var, onların da əhəmiyyətli hissəsini qadınlar təşkil edir.

    "Layers of Lebanon" layihəsinin təsisçisi Samira Eysu Livandakı vətəndaş müharibəsi haqqında tarixi yaddaşın qorunub saxlanması üzrə işindən danışıb. O, 2021-ci ildən bəri mədəniyyətlərarası dialoqu inkişaf etdirmək üçün arxivlərdən, fotoşəkillərdən və şahidlərin xatirələrindən istifadə edərək Beyrutu şərq və qərb hissələrinə bölən keçmiş "Yaşıl xətt" boyunca ekskursiyalar keçirir.

    Yerli xalqların turizmi sahəsində ekspert Jan-Filipp Le Muan bildirib ki, yerli xalqlar öz əzəli ərazilərində turizmin inkişafına dair yanaşmaları müstəqil şəkildə müəyyən etməlidirlər, layihələr isə yerli icmalarla birlikdə hazırlanmalıdır.

    VII Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumu Cənubi Qafqaz
    Гюнай Мушуд: Развитие туристических маршрутов на Южном Кавказе открывает возможности для местных жителей
    Murshud: Developing tourism routes in South Caucasus creates opportunities for local residents
    MiniBoss
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    18:33
    Foto
    Naxçıvan Ali Məclisinin nümayəndələri Avropa Şurası Konqresinin 51-ci sessiyasında iştirak edirlər
    Xarici siyasət
    18:28
    Qaya Məmmədov: Aİ TRIPP-i dəstəkləməli, Azərbaycanın azad edilmiş ərazilərinin bərpasına kömək etməlidir
    Xarici siyasət
    18:27
    Foto
    Kamran Əliyev Qətərin İnzibati Nəzarət və Şəffaflıq Orqanının rəhbəri ilə görüşüb
    Xarici siyasət
    18:27
    Fərhad Hacıyev: Gənclərin liderlik potensialının inkişafı Azərbaycanın prioritetlərindən biridir
    Xarici siyasət
    18:24
    Azərbaycan güləşçisi Həsrət Cəfərov dünya çempionatını medalsız başa vurub
    Fərdi
    18:24
    İsraildə parlament seçkilərində seçici fəallığı 2022-ci ilin göstəricilərini üstələyib
    Digər ölkələr
    18:14
    Dələduzluqda təqsirləndirilən Azərbaycanın Sankt-Peterburuqdakı sabiq baş konsulu özünü təqsirli bilmir
    Hadisə
    18:14
    Pere Joan Pons ATƏT PA-nın prezidenti vəzifəsindən istefa verib - Eksklüziv
    Digər ölkələr
    18:09
    Avstriya, Türkiyə və Azərbaycan parlamentləri arasında əməkdaşlıq müzakirə edilib
    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti