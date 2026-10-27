Вагиф Джавадов: Участие в ЧМ U-15 дает юным футболистам колоссальный опыт

Главная цель чемпионата мира и фестиваля U-15 в Баку - развитие футболистов, а не достижение результата.

Как сообщает Report, об этом заявил тренер и бывший футболист сборной Азербайджана Вагиф Джавадов.

По его словам, турнир дает молодым игрокам ценный опыт. Он отметил, что чемпионат впервые проводится в формате "8 на 8", тогда как во многих странах матчи этой возрастной категории проходят в формате "11 на 11". По мнению Джавадова, это могло в определенной степени повлиять на игру азербайджанской команды.

"С другой стороны, ежедневно играть с разными сборными - это большой опыт. Он позволяет увидеть наши слабые стороны. Чем больше таких соревнований, тем полезнее это для развития футболистов", - сказал он.

Джавадов подчеркнул, что в этом возрасте результат не имеет первостепенного значения.

"Главное - раскрывать потенциал футболистов и добиваться их развития. В турнире участвуют команды с разных континентов, и интересно видеть уровень их футбола. Важны дальнейшие шаги. Верю, что в будущем наша сборная добьется лучших результатов", - отметил он.

Бывший нападающий также рассказал, что следил за матчами Бразилии, Франции, Турции, Аргентины, России и других команд. По его словам, турнир проходит на высоком уровне, а участие в нем способствует развитию футбола. Джавадов отметил прогресс в инфраструктуре и улучшение игры сборной Азербайджана U-15 по сравнению с командами прошлых лет.

Отметим, что 28 октября в 1/16 финала Дивизиона C сборная Азербайджана под руководством Фамиля Халилова встретится с командой Чили на Говсанском спортивном комплексе. Матч начнется в 11:30. В следующем раунде победитель сыграет с сильнейшим в паре Беларусь - Гибралтар.

В чемпионате участвуют команды ассоциаций - членов ФИФА из 189 стран. В рамках турнира запланировано около 1 000 матчей. Чемпионат мира U-15 завершится 30 октября.