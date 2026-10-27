Ученые НАНА призвали Пезешкиана открыть азербайджаноязычные школы в Иране

Ученые Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) призвали открыть в Иране школы с преподаванием на азербайджанском языке, разрешить выпуск азербайджаноязычных газет и журналов, а также научной и художественной литературы.

Как сообщает Report, соответствующее обращение представители НАНА направили президенту Ирана Масуду Пезешкиану.

Авторы письма выразили главе иранского государства глубокое уважение, отметив значение использования им азербайджанского языка во время встреч с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и поездок в Баку, Шушу и Ханкенди.

"Ваши беседы на азербайджанском языке во время встреч с президентом Азербайджанской Республики, победоносным Верховным главнокомандующим Ильхамом Алиевым, а также в ходе поездок в Баку, Шушу и Ханкенди способствуют более искреннему выстраиванию межгосударственных отношений, укрепляют уважение к иранскому государству и создают широкие возможности для усиления взаимного доверия", - говорится в обращении.

Ученые считают необходимым обратиться к Пезешкиану по вопросу реализации прав азербайджанского народа, составляющего значительную часть населения Ирана.

По словам авторов письма, коренные азербайджанцы, проживающие в Иране, предпринимают усилия и выступают с инициативами для получения среднего и высшего образования на родном языке, а также развития азербайджаноязычной печати и литературы. Однако эти законные права до сих пор не реализованы, что вызывает серьезную обеспокоенность среди иранских азербайджанцев.

"Мы считаем, что, как и другим народам мира, коренным азербайджанцам, проживающим в Иране, должно быть обеспечено право на образование на родном языке", - отмечается в письме.

Авторы обращения выразили уверенность, что президент Ирана примет на государственном уровне меры для обеспечения образования иранских азербайджанцев на родном языке и тем самым поможет осуществить их многовековую мечту.

"В Иране существует серьезная необходимость в открытии школ с преподаванием на азербайджанском языке. Кроме того, к числу требующих решения вопросов относятся разрешение на выпуск газет и журналов на азербайджанском языке, а также издание научных и художественных произведений", - говорится в письме.

Ученые сообщили, что являются авторами многочисленных учебников и исследований по азербайджанскому языку и литературе, а также составителями словарей и энциклопедий.

Они выразили готовность передать школам Ирана, в которых будет организовано обучение на азербайджанском языке, необходимое количество учебников, дополнительной литературы, художественных и научных произведений, энциклопедий и словарей.

Подписанты также заявили, что готовы на безвозмездной основе преподавать в таких школах в рамках межгосударственного соглашения.