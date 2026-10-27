Пезешкиан: Действия США в Персидском заливе подрывают глобальный рост

Действия США в Персидском заливе подрывают глобальный экономический рост.

Как передает Report, об этом заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан в рамках Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ).

"Искусственные препятствия экспорту энергоносителей из Ирана, созданные США, угрожают всей мировой экономике", - сказал он.

Он отметил, что разрушение энергетической инфраструктуры Ирана и создание искусственных препятствий для транзита энергоносителей напрямую угрожают энергетической безопасности и всей мировой экономике.

По его словам, эти действия также провоцируют ценовые шоки.

Пезешкиан также отметил, что Иран готов к реализации инвестиционных инициатив в рамках ФСЭГ.