Пезешкиан: Действия США в Персидском заливе подрывают глобальный рост
В регионе
- 27 октября, 2026
- 16:27
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Действия США в Персидском заливе подрывают глобальный экономический рост.
Как передает Report, об этом заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан в рамках Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ).
"Искусственные препятствия экспорту энергоносителей из Ирана, созданные США, угрожают всей мировой экономике", - сказал он.
Он отметил, что разрушение энергетической инфраструктуры Ирана и создание искусственных препятствий для транзита энергоносителей напрямую угрожают энергетической безопасности и всей мировой экономике.
По его словам, эти действия также провоцируют ценовые шоки.
Пезешкиан также отметил, что Иран готов к реализации инвестиционных инициатив в рамках ФСЭГ.
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Пезешкиан: Действия США в Персидском заливе подрывают глобальный ростВ регионе