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    Пезешкиан: Действия США в Персидском заливе подрывают глобальный рост

    В регионе
    • 27 октября, 2026
    • 16:27
    Пезешкиан: Действия США в Персидском заливе подрывают глобальный рост

    Действия США в Персидском заливе подрывают глобальный экономический рост.

    Как передает Report, об этом заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан в рамках Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ).

    "Искусственные препятствия экспорту энергоносителей из Ирана, созданные США, угрожают всей мировой экономике", - сказал он.

    Он отметил, что разрушение энергетической инфраструктуры Ирана и создание искусственных препятствий для транзита энергоносителей напрямую угрожают энергетической безопасности и всей мировой экономике.

    По его словам, эти действия также провоцируют ценовые шоки.

    Пезешкиан также отметил, что Иран готов к реализации инвестиционных инициатив в рамках ФСЭГ.

    Масуд Пезешкиан Эскалация на Ближнем Востоке Ормузский пролив Персидский залив Форум стран-экспортеров газа (GECF)
    Pezeşkian: ABŞ-nin Fars körfəzindəki addımları qlobal inkişafa zərbə vurur
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