Посол Азербайджана: Европарламент принял 18 антиазербайджанских резолюций после освобождения Карабаха

Европейский парламент принял 18 антиазербайджанских резолюций после освобождения территорий Азербайджана от оккупации.

Как сообщает европейское бюро Report, об этом заявил посол Азербайджана в Бельгии и Европейском Союзе Мамед Ахмедзаде на форуме "Азербайджан и Европейский союз: новые перспективы" в Брюсселе, организованном совместно Центром анализа международных отношений и мультикультурализма и Королевским институтом международных отношений.

Ахмедзаде выразил недоумение в связи с тем, что за 30 лет удержания под контролем азербайджанских земель Европарламент не принял ни одного осуждающего документа против страны-оккупанта (Армении - ред.).

Он добавил, что после восстановления территориальной целостности Азербайджана ограничительные меры были приняты и в отношении азербайджанской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы, назвав это своего рода "наказанием".

По его словам, решение о приостановке диалога, партнерства и сотрудничества с Европейским парламентом было принято Милли Меджлисом Азербайджана и относится к исключительной компетенции законодательной власти страны.