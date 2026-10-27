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    Посол Азербайджана: Европарламент принял 18 антиазербайджанских резолюций после освобождения Карабаха

    Внешняя политика
    • 27 октября, 2026
    • 16:39
    Посол Азербайджана: Европарламент принял 18 антиазербайджанских резолюций после освобождения Карабаха

    Европейский парламент принял 18 антиазербайджанских резолюций после освобождения территорий Азербайджана от оккупации.

    Как сообщает европейское бюро Report, об этом заявил посол Азербайджана в Бельгии и Европейском Союзе Мамед Ахмедзаде на форуме "Азербайджан и Европейский союз: новые перспективы" в Брюсселе, организованном совместно Центром анализа международных отношений и мультикультурализма и Королевским институтом международных отношений.

    Ахмедзаде выразил недоумение в связи с тем, что за 30 лет удержания под контролем азербайджанских земель Европарламент не принял ни одного осуждающего документа против страны-оккупанта (Армении - ред.).

    Он добавил, что после восстановления территориальной целостности Азербайджана ограничительные меры были приняты и в отношении азербайджанской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы, назвав это своего рода "наказанием".

    По его словам, решение о приостановке диалога, партнерства и сотрудничества с Европейским парламентом было принято Милли Меджлисом Азербайджана и относится к исключительной компетенции законодательной власти страны.

    Посол Мамед Ахмедзаде Европейский парламент Отношения Азербайджан-ЕС Освобождение от оккупации
    Səfir: Avropa Parlamenti Qarabağ azad edildikdən sonra Azərbaycan əleyhinə 18 qətnamə qəbul edib
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