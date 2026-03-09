"Brent" neftin qiyməti ötən ilin avqustundan ilk dəfə 102 dolları keçib
Energetika
- 09 mart, 2026
- 04:03
Londonun ICE birjasında 2026-cı ilin may ayı üçün "Brent" markalı neftin bir barelinin qiyməti 30 avqust 2022-ci ildən bəri ilk dəfə 102 dolları keçib.
"Report"un məlumatına görə, bunu ticarət məlumatları göstərir.
Bakı vaxtı ilə saat 02:00-a olan məlumata görə, neftin bir barelinin qiyməti 9,46 % artaraq 102,15 dollara çatıb.
Bakı vaxtı ilə saat 02:07-yə olan məlumata görə, qiymət artımı sürətlənib və barel üçün 102,66 dollara (10 % artım) çatıb.
