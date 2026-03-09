"Brent" neftin qiyməti ötən ilin avqustundan ilk dəfə 102 dolları keçib

İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    Energetika
    • 09 mart, 2026
    • 04:03
    Londonun ICE birjasında 2026-cı ilin may ayı üçün "Brent" markalı neftin bir barelinin qiyməti 30 avqust 2022-ci ildən bəri ilk dəfə 102 dolları keçib.

    "Report"un məlumatına görə, bunu ticarət məlumatları göstərir.

    Bakı vaxtı ilə saat 02:00-a olan məlumata görə, neftin bir barelinin qiyməti 9,46 % artaraq 102,15 dollara çatıb.

    Bakı vaxtı ilə saat 02:07-yə olan məlumata görə, qiymət artımı sürətlənib və barel üçün 102,66 dollara (10 % artım) çatıb.

    "Brent" markalı neft barel
    Цена нефти Brent превысила $102 впервые с августа 2022 года

